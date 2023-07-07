Сменяют демографический состав: с момента оккупации в Севастополь завезли 157 тыс. россиян
Россия меняет демографический состав населения временно оккупированных территорий путем переселения своих граждан, в том числе в Севастополь завезли 157 тысяч россиян
Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что в российской госдуме отчитались об увеличении населения Севастополя за период оккупации с 393 тысяч до 560 тысяч человек.
"Заметим, что политику смены демографического состава враг проводит на всех временно оккупированных территориях. В захваченные украинские города массово завозят гастарбайтеров из других регионов РФ, а украинцев принудительно или под давлением депортируют", - говорится в сообщении.
В ЦНС добавляют, что в оккупированных регионах количество россиян также увеличивают путем принудительной паспортизации украинцев.
- 28 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что во временно оккупированных населенных пунктах Херсонщины жителям, не получившим паспорт РФ, запретили оказывать безвозмездную медицинскую помощь.
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