Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что в российской госдуме отчитались об увеличении населения Севастополя за период оккупации с 393 тысяч до 560 тысяч человек.

"Заметим, что политику смены демографического состава враг проводит на всех временно оккупированных территориях. В захваченные украинские города массово завозят гастарбайтеров из других регионов РФ, а украинцев принудительно или под давлением депортируют", - говорится в сообщении.

В ЦНС добавляют, что в оккупированных регионах количество россиян также увеличивают путем принудительной паспортизации украинцев.