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Главная война с Россией Сменил Prada и Hugo Boss на военную форму. Модель из Броваров покинул подиум и ушел на фронт

Сменил Prada и Hugo Boss на военную форму. Модель из Броваров покинул подиум и ушел на фронт

1 апреля, 2022 пятница
01:17
война с Россией

Лев Улесов заменил одежду от кутюр на камуфляж и назвала Путина "старым пердуном".

Об этом сообщает таблоид DailyStar.

Лев Улесов фотомодель из Броваров сотрудничал с ведущими мировыми брендами, в частности, Givenchy, Hugo Boss и Berluti. Он закрывал показ Prada на Неделе моды в Милане в 2019 году.

Но теперь он использует свое медицинское образование, чтобы помогать на передовой в столице своей страны, и заменил свою дорогую одежду камуфляжем и винтовкой.

"Я боевой медик, и моя задача состоит в том, чтобы спасать людей с горячих мест, оказывать первую медицинскую помощь и вывозить тела за пределы линии столкновения", – отметил Лев Улесов.

Таблоид отмечает, что вооруженные силы Путина известны тем, что демонстрируют силу своего оружия массового поражения, поэтому существует угроза использования ядерных патронов. Но, по словам модели, если "старый пердун Путин" на это отважится, то украинцы, и так бесстрашные, тем более перестанут его бояться.

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модель
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