Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо.

"Некоторых пугает тот факт, что американцы предложили версию М1А1 Abrams, но это скорее, не от знания темы. Следует отметить - то, что передается не версия М1А2, не говорит о том, что эти танки могут быть хуже. Когда делали заявление об ускорении передачи, делался акцент на том, что эта версия выбрана, чтобы как можно быстрее снабдить танками ВСУ", - отметил он.

Рябых добавил, что они должны работать в связи с поставленными ранее БМП M2 Bradley.

"В США эти две версии танков существуют параллельно, параллельно модернизируются и обозначение А1 не говорит о том, что это старый танк. Они модернизировались, получали современные системы управления, обнаружение противника и наведения, включая ночные каналы. В целом, речь идет об одной из современных версий, которая станет дополнительным козырем в руках ВСУ по делу полного освобождения территорий Украины в ходе контрнаступательной операции. Это решение ускорит получение столь желаемого средства, чтобы дальше уничтожать оккупантов на нашей земле", - подытожил эксперт.