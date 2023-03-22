Смена версии танков Abrams, которые США передадут Украине, не означает, что машины будут хуже, - эксперт Defense Express Рябых
Получение более ранней версии танков Abrams от США не говорит о том, что эти танки хуже - они также современны и помогут ВСУ при контрнаступлении
Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо.
"Некоторых пугает тот факт, что американцы предложили версию М1А1 Abrams, но это скорее, не от знания темы. Следует отметить - то, что передается не версия М1А2, не говорит о том, что эти танки могут быть хуже. Когда делали заявление об ускорении передачи, делался акцент на том, что эта версия выбрана, чтобы как можно быстрее снабдить танками ВСУ", - отметил он.
Рябых добавил, что они должны работать в связи с поставленными ранее БМП M2 Bradley.
"В США эти две версии танков существуют параллельно, параллельно модернизируются и обозначение А1 не говорит о том, что это старый танк. Они модернизировались, получали современные системы управления, обнаружение противника и наведения, включая ночные каналы. В целом, речь идет об одной из современных версий, которая станет дополнительным козырем в руках ВСУ по делу полного освобождения территорий Украины в ходе контрнаступательной операции. Это решение ускорит получение столь желаемого средства, чтобы дальше уничтожать оккупантов на нашей земле", - подытожил эксперт.
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