Смена главы КГГА - прерогатива ОПУ, - Корниенко

Об этом он заявил в интервью журналистам перед началом внеочередного заседания ВР, передает Еспресо.TV.

"Мы понимаем, что это сейчас прерогатива Офиса Президента. Мы будем ждать от них определенных предложений. Что касается конкретных кандидатур, я могу назвать 50 человек только из нашей фракции, которые могут возглавить КГГА и абсолютно профессионально управлять городом. У нас есть бывшие мэры и специалисты по местному самоуправлению ... То есть у нас есть точно те, кто могут управлять крупными объектами регионального плана ", - подчеркнул Корниенко.

Он отметил, что является коренным киевлянином "и мы не таким Киев себе видим - центр может нас и устраивает, киевлян - мосты стеклянные появляются, но когда ты выезжаешь на периферию, то там уже начинаются проблемы и логистического характера, и организационного, и с жилищно-коммунальным хозяйством ".

По его словам, недавно были выявлены факты, что парты в школу продавались по завышенным ценам. И этими вопросами должны заняться правоохранительные органы.

"Никаких обвинений в отношении главы КГГА не звучало, а все касается людей, которых он назначал - но если ты назначаешь людей, которые воруют и зарабатывают на партах в школе, то надо быть лучше подходить к кадровой политике", - сказал нардеп.



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Корниенко отметил, что необходимо пересмотреть законодательство, касающееся управления Киевом. Поскольку речь идет не о персоналиях, в частности Виталие Кличко, а речь идет о вопросах управления городом. По его словам, в этом вопросе заложено "серьезное противоречие", которое заключается в том, что система управления Киевом отличается от системы управления другими городами, в частности, что в любом городе глава горгосадминистрации назначается президентом по представлению Кабинета министров Украины. А в Киеве "какая-то своя совсем история, когда глава городского совета, которого избрали люди, автоматически становится главой КГГА".

Он говорит, что в такой ситуации глава КГГА не отвечает ни перед Кабмином, ни перед президентом. Хотя по Конституции он подотчетен и подконтролен. Корниенко отметил, что эту ситуацию надо исправлять.

Корниенко считает, что необходима реформа системы управления Киевом, которая не должна противоречить Конституции.

"Мы сейчас работаем над тем, как можно интегрировать эти позиции в обновленную редакцию закона о Киеве", - подчеркнул он.

Как известно, в СМИ звучала информация о том, что Виталий Кличко может быть уволен с должности главы КГГА и назначен новый человек.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что увольнять руководителя КГГА может только Кабмин.

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