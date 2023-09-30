Смена генералов в США: чем запомнился Марк Милли и что ждать Украине от бывшего пилота Чарльза Брауна

Глава Объединенного комитета начальников штабов (ГОКНШ) – высшее военное должностное лицо вооруженных сил США. Однако в отличие от украинского Главнокомандующего ВСУ (сейчас – генерал Валерий Залужный), ГОКНШ не имеет никаких командных полномочий по оперативному использованию вооруженных сил (эта прерогатива есть у президента США и министра обороны). Главная роль – быть первым советником президента и министра обороны по военным вопросам, а также выполнять другие обязанности по управлению армией. ГОКНШ назначают на четырехлетний срок по представлению президента США, но должность утверждается Сенатом. Первым главой Объединенного комитета начальников штабов армии США стал генерал Омар Брендли в 1949 году.

Эспрессо расскажет о фигурах генералов Марка Милли и Чарльза Брауна, а также чем они запомнились, и что ждать Украины от нового главы ГОКНШ.

О чем в статье:

Кто такой Марк Милли;

Значение Милли в войне против российской агрессии;

Кто такой Чарльз Браун;

Что ждать от нового Главы Объединенного комитета начальников штабов США.

Кто такой Марк Милли

Фото: gettyimages

Марк Александр Милли родился 20 июня 1958 года в Винчестере, штат Массачусетс. Он ирландского происхождения и был воспитан католиками, прошедшими ужас двух мировых войн. Ведь его дед воевал в Первой мировой войне, а отец – во Второй мировой.

Милли посещал католическую гимназию, где играл в хоккей. Впоследствии он попал в престижный Принстонский университет. Там он присоединился к корпусу подготовки офицеров запаса и в 1980 году получил степень бакалавра в области политики. Милли также имеет степень магистра международных отношений Колумбийского университета.

В 80-х годах началась военная карьера Милли. Он служил в разных военных формированиях. В общей сложности Милли занимал многочисленные командные и штабные должности в восьми дивизиях и спецназе.

Звание начальника штаба армии США, высшей офицерской должности, Милли получил в 2015 году и занимал должность до 2019 года. В своем первом послании армии США генерал Милли сказал, что в приоритете сохранения статуса №1 армии США в мире. Во время своего пребывания в этой должности Милли уделял большое внимание усилиям по модернизации армии.

8 декабря 2018 года президент Дональд Трамп объявил, что выдвинет Милли на должность главы Объединенного комитета начальников штабов, хотя тогдашний глава и министр обороны предпочитали другого генерала. Но благодаря настояниям Трампа его утвердил Сенат и уже 30 сентября он принял присягу.

В 2020 году Милли попал в скандал из-за того, что прошелся в военной форме вместе с президентом Трампом от Белого дома до церкви Св. Иоанна, когда в Вашингтоне происходили протесты из-за убийства Джорджа Флойда. Эти протесты разогнали с использованием слезоточивого газа. Общественность обвинила Милли в милитаризации США. Генерал даже планировал подать в отставку, но в последний момент передумал и попросил прощения у общественности за свой неподходящий образ в неподходящее время.

После поражения на выборах Дональда Трампа осенью 2020 года, генерал Марк Милли сделал все от себя должное, чтобы предотвратить государственный переворот. Он осудил штурм Капитолия поклонниками Трампа и напомнил всем, что американцы должны в первую очередь уважать и защищать конституцию США. После инаугурации Джо Байдена президентом в январе 2021 года Милли пригласили остаться в должности. Впоследствии у него были неоднократные нападки со стороны Дональда Трампа и его сторонников, которые призывали уволить Милли и даже судить за случаи, по их мнению, государственной измены, связанные с звонками в китайское Минобороны. Эта неприязнь продолжается уже годами.

Буквально на прошлой неделе Трамп снова обвинил Милли в том, что тот за его спиной якобы "общался с Китаем" в последние месяцы правления администрации Трампа и даже сказал, что Милли заслуживает смертной казни. На что Милли ответил журналистам, что принял все соответствующие меры, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своей семьи.

"Мы не присягаем королю, или королеве, или тирану, или диктатору, и мы не присягаем перед диктатором, который хочет стать им. Мы не даем присягу лицу. Мы присягаем Конституции, присягаем идеи, какой является Америка, и мы готовы умереть, чтобы защитить ее", - заявил Милли, комментируя выдвижение Дональда Трампа в президенты США.

Значение Милли в войне Украины против российской агрессии

Фото: коллаж Эспрессо

Генерал Марк Милли с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину запомнился своей решительной приверженностью украинцам. Он способствовал и выступал за отправку в Киев оружия в миллиарды долларов, постоянно критикуя Кремль за развертывание "кампании террора" против мирного населения.

У главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного был налажен прямой регулярный канал общения с Главой Объединенного комитета начальников штабов армии США. Марк Милли ежедневно интересовался состоянием дел украинцев на поле боя, знал какое и сколько оружия еще нужно и делился оперативной информацией. В своих докладах генерал Залужный постоянно подчеркивал конструктивный диалог и особое значение усилий генерала Милли в непосредственных успехах ВСУ.

За время полномасштабной войны Марк Милли никогда не делал однозначных прогнозов, когда ожидать завершения этого величайшего геополитического вызова в Европе со времен Второй мировой. Если сначала Милли говорил, что России и Украине следует найти "политическое решение", потому что эту войну никто не может выиграть военными методами, то впоследствии генерал говорил, что Россия уже проиграла войну "стратегически, оперативно и тактически".

"Все зависит от того, что вы понимаете под словом "победить". Для Украины это – экзистенциальная стычка. Это борьба за выживание. А для Европы, мира и Соединенных Штатов, главное – это правила. Путин пошел в лобовую атаку на правила международного порядка" , которые существовали восемь десятилетий, с конца Второй мировой войны. Если конечная цель – Украина как свободная, независимая, суверенная страна с территорией, остающейся в неприкосновенности, то для достижения этой цели понадобится существенный уровень усилий. Эта война, которая сейчас идет – это долгая, очень сложная война с большим количеством жертв. Этих целей можно достичь военным путем. На это понадобится много времени. Но можно наверняка достичь их и какими-то дипломатическими методами", – заявил в августе Милли об окончании войны в Украине, тем самым показывая , как военный он понимает весь ужас этой войны, поэтому не исключает, что на каком-то этапе дипломатия может начать работать.

Также Милли признал, что летнее контрнаступление ВСУ движется не так быстро, как ожидает общественность, однако это не означает, что оно не эффективно.

"Контрнаступление идет медленнее, чем люди ожидали... Но в этом заключается разница между войной на бумаге и настоящей войной. Следовательно, реальные люди гибнут, а реальные транспортные средства действительно взрываются, поэтому люди, как правило, замедляются в таких ситуациях. Но они прогрессируют каждый день", – сказал Милли.

Во время официальных проводов генерала Милли на пенсию президент США Джо Байден подчеркнул, что тот был в должности главы Объединенного комитета начальников штабов в самое сложное для безопасности всего мира время. А Марк Милли во время своей последней речи назвал нынешнюю американскую армию наиболее боеспособной в мире и заметил, что "враги это знают".

Кто такой Чарльз Браун

Фото: gettyimages

В мае 2022 года президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден официально объявил, что новым главой Объединенного комитета начальников штабов США будет Чарльз Браун, которого называют протеже Байдена по военным вопросам.

Чарльз Браун лишь второй в истории США и первый за последние два десятилетия темнокожий офицер, возглавляющий главный рабочий орган управления войсками Вооруженных сил США. На прошлой неделе Сенат США поддержал назначение Брауна 83 голосами "за" и 11 – "против".

Чарльз Квинтон Браун-младший родился в 1962 году в семье военного в Сан-Антонио, штат Техас. Его отец прослужил 30 лет в армии США и ушел на пенсию в звании полковника.

Браун окончил Техасский технологический университет в Лаббоке, получив степень бакалавра наук в области гражданского строительства. Поступил на обучение в Корпус подготовки офицеров резерва ПС и получил звание второго лейтенанта и начал свою офицерскую карьеру. С 1985 года Чарльз Браун проходил службу в рядах Воздушных сил, занимал разные должности в эскадрилье и на уровне крыла, был инструктором истребителя F-16 в Школе вооружения ВС США. Работал научным сотрудником по вопросам национальной обороны в Институте анализа обороны

Браун также командовал эскадрильей истребителей, Школой вооружения ВС США и двумя истребительными крыльями. Он пилот-командир с более чем 2900 часами налета, включая 130 часов боевых вылетов.

Фото: открытые источники

В июне 2015 года Брауна назначили командующим Центрального командования ПС США. В июле 2016 года он стал заместителем командующего Центральным командованием США. Браун лично возглавлял все операции военной авиации на Ближнем Востоке и Центральной Азии. 9 июня 2020 года Сенат США единогласно утвердил Брауна в должности начальника штаба ВС США. Он стал первым афроамериканцем, возглавившим вид Вооруженных сил США.

После убийства чернокожего Джорджа Флойда белым полицейским в Миннесоте в 2020 году Браун записал эмоциональное видео о своем личном опыте, в частности, о дискриминации в американской армии. В 2020 году журнал Time включил Брауна в список 100 самых влиятельных людей мира.

Интересно, что Чарльз Браун не слишком публичная личность, к тому же он не любит так много говорить, как Марк Милли, любящий долгие исторические экскурсы. Однако, как отмечают в New York Times, он говорит "тогда когда нужно и то, что нужно".

Что ждать от нового Главы Объединенного комитета начальников штабов США

Фото: Белый дом

Прежде всего следует понять, что в США вертикаль военной власти идет от президента. Поэтому глава Объединенного комитета начальников штабов держит тот курс, который избирает президент США. Президент Джо Байден неоднократно заявлял, что американцы будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Поэтому, как минимум, до новых выборов, которые запланированы на ноябрь 2024 года, основной курс поддержки не изменится. Открытым остается только вопрос, как велика будет эта поддержка, потому что чеки на многомиллиардную помощь утверждает Сенат.

Американское издание Air and Spaice Forces считает , что личные контакты генерала Брауна с ключевыми иностранными военными лидерами в разных регионах могут повлиять на то, как он будет советовать Джо Байдену как дальше действовать по вторжению России в Украину и продолжению агрессивных действий Китая по Тайваню.

Учитывая, что генерал Чарльз Браун специализируется на военной авиации, а также то, что украинские летчики уже учатся на ускоренных программах, чтобы овладеть навыками управления F-16, можно ожидать содействия от нового Главы Объединенного комитета начальников штабов в передаче и получении Украиной этих боевых самолетов, столь необходимых для защиты украинского неба. Ведь Чарльз Браун как никто другой понимает, насколько важно преимущество в воздухе для успешных военных операций. Также генерал Браун не раз высказывался о необходимости усиления ПВО Украины. Поэтому можно ожидать, что благодаря содействию Чарльза Брауна 2024 может принести ВСУ новые пополнения в военной авиации и средствах ПВО.

Придя на новую должность у генерала Брауна есть еще один важный вызов, который нужно постоянно решать. В США и Европе все больше наблюдается так называемая усталость от войны в Украине. Поэтому ему нужно будет балансировать между многими взглядами, чтобы постоянно поддерживать Украину. К тому же сейчас, когда есть столько скепсиса относительно украинского контрнаступления, американским военным нужно разработать новое видение на войну, которая вступает в новую осенне-зимнюю фазу.

В пятницу, 29 сентября, во время официальной церемонии вступая в новую должность, Браун сказал присутствующим, что его целью будет сдерживание агрессии и "ведение боя там, где он будет нужен". Он сказал, что армия США "должна сосредоточиться на модернизации" посредством новых концепций и подходов.