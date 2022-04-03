Смена фамилии Путин на Патрушев, Бортников или еще какую-то – ничего не меняет, – генерал-майор запаса СБУ
Виктор Ягун подчеркнул, что мир имеет дело явлением "коллективный Путин", где замена одного президента другим ничего не меняет
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
Ягун заметил: "Ближайшее окружение Путина – это и есть сам Путин. Я не поддерживаю нарратив, что условный Патрушев, Бортников или еще кто-то может совершить переворот. Это не столько сам Путин, это явление "коллективный Путин". И смена фамилии Путин на Патрушев или еще кто-то - ничего не меняет".
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"Так же если в худшую сторону не изменится ситуация с экономикой и бытовыми проблемами в России, то не стоит ожидать беспорядков со стороны населения этого псевдогосударственного образования", - добавил он.
По словам Ягуна, единственная сила, которая может попробовать что-то изменить и подвергается санкциям, это российский олигархический круг.
"Это, пожалуй, единственная сила, которая условно говоря, "сбросится" деньгами и заплатит какому-нибудь капитану ФСО, который стоит возле Путина и нажмет на курок", – сказал он.
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