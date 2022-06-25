Смелянский анонсировал продажу марок, посвященных самолету "Мрія"
28 июня Укрпочта запускает продажу марки с самым большим в мире самолетом Ан-225 "Мрія"
Выпуск марки анонсировал в телеграме генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский .
"В феврале орки забрали Ан-225 "Мрія", самый большой и мощный транспортный самолет в мире, но украинская "мрія" (мечта, - ред.) - это гораздо больше, чем самолет. Это сотни новых самолетов, миллионы талантливых детей и победы Украины - в спорте, науке и технике.
Знаю также, что вы немного соскучились по нашим новым маркам и хотите их получить побыстрее. Поэтому с 28 июня "мрія" воплотится в миллионах марок, чтобы каждый из вас, заглядывая в свой филателистический альбом, гордился тем, что он (или она) – часть смелого и свободного народа", – написал Смелянский.
В этот раз тираж на марку "Мрія" составил 3 млн. Купить можно в отделениях Укрпочты или в онлайн-магазинах. Один клиент – не более 2 маркированных листов, 5 конвертов, 5 открыток. Автор марки - одиннадцатилетняя София Кравчук с Волыни.
"Меня очень радует, что эскиз новой марки принадлежит одиннадцатилетней Софии Кравчук из Любомля Волынской области, она призер Всеукраинского конкурса рисунков и фотографий "Что для меня Украина?" в спокойном 2021 году. Это Украина глазами ребенка - цветущая, мечтательная и недостижимая ", – добавил гендиректор.
- Укрпочта продала около 800 тыс. марок "Русскій воєнний корабль... ВСЬО!" за день 23 мая, при этом онлайн-продажи стартуют 25 мая, а 27-го марки снова будут в продаже в отделениях.
- Марку "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" выпустили в продажу: у главпочтамта в Киеве была длинная очередь.
- Во Львове 23 мая погасили новую марку Укрпочты "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!".
- 12 апреля Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".
- Укрпочта за пять дней продала полмиллиона марок с российским военным кораблем, поэтому ввела ограничение на количество этих марок для продажи в одни руки.
- 25 апреля Укрпочта вслед за маркой о российском военном корабле анонсировала выпуск марки с самым большим в мире самолетом "Мрія".
- Также Укрпочта анонсировала, что создаст марку , посвященную Kalush Orchestra.
- 25 мая Укрпочта стала первой почтой мира, открывшей собственный магазин на eBay.
- За эскиз новой марки "Добрый вечер, мы из Украины!" проголосовали 30 тыс. из 834 тыс. участников голосования, на нем трактор тянет российский металлолом.
- Укрпочта установила рекорд по количеству проданных марок.
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