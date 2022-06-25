Выпуск марки анонсировал в телеграме генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский .

"В феврале орки забрали Ан-225 "Мрія", самый большой и мощный транспортный самолет в мире, но украинская "мрія" (мечта, - ред.) - это гораздо больше, чем самолет. Это сотни новых самолетов, миллионы талантливых детей и победы Украины - в спорте, науке и технике.

Знаю также, что вы немного соскучились по нашим новым маркам и хотите их получить побыстрее. Поэтому с 28 июня "мрія" воплотится в миллионах марок, чтобы каждый из вас, заглядывая в свой филателистический альбом, гордился тем, что он (или она) – часть смелого и свободного народа", – написал Смелянский.

В этот раз тираж на марку "Мрія" составил 3 млн. Купить можно в отделениях Укрпочты или в онлайн-магазинах. Один клиент – не более 2 маркированных листов, 5 конвертов, 5 открыток. Автор марки - одиннадцатилетняя София Кравчук с Волыни.

"Меня очень радует, что эскиз новой марки принадлежит одиннадцатилетней Софии Кравчук из Любомля Волынской области, она призер Всеукраинского конкурса рисунков и фотографий "Что для меня Украина?" в спокойном 2021 году. Это Украина глазами ребенка - цветущая, мечтательная и недостижимая ", – добавил гендиректор.

Укрпочта продала около 800 тыс. марок "Русскій воєнний корабль... ВСЬО!" за день 23 мая, при этом онлайн-продажи стартуют 25 мая, а 27-го марки снова будут в продаже в отделениях.

Марку "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" выпустили в продажу: у главпочтамта в Киеве была длинная очередь.

Во Львове 23 мая погасили новую марку Укрпочты "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!".

12 апреля Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".

Укрпочта за пять дней продала полмиллиона марок с российским военным кораблем, поэтому ввела ограничение на количество этих марок для продажи в одни руки.

25 апреля Укрпочта вслед за маркой о российском военном корабле анонсировала выпуск марки с самым большим в мире самолетом "Мрія".

Также Укрпочта анонсировала, что создаст марку , посвященную Kalush Orchestra.

25 мая Укрпочта стала первой почтой мира, открывшей собственный магазин на eBay.

За эскиз новой марки "Добрый вечер, мы из Украины!" проголосовали 30 тыс. из 834 тыс. участников голосования, на нем трактор тянет российский металлолом.

Укрпочта установила рекорд по количеству проданных марок.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb