"Смелость быть. UA": НБУ презентовал памятные монеты ко Дню Независимости Украины
Национальный банк Украины ввел в обращение новые памятные монеты "Смелость быть. UA", посвященные украинскому народу. Их символически презентовали к 32-й годовщине Независимости
Об этом информирует Национальный банк Украины .
Памятные монеты "Смелость быть. UA" продолжают серию "Бессмертная моя Украина".
"Они особенные, ведь обычно монеты посвящаются личностям, событиям или каким-то сугубо материальным вещам. Но мы попытались найти что-то, что нас объединяет и стоит того, чтобы быть запечатленным на монете. И мы нашли общую черту, которая очевидна для всего мира, риса, которая, по сути, стала синонимом слова - украинцы. Это - смелость! Ежедневно в течение этой войны мы имеем возможность наблюдать за множеством примеров смелости, победы, силы духа украинцев.Не только мы - весь мир! Мы посвящаем эту монету храброму и несокрушимому украинскому народу. Сегодня весь мир точно знает, что смелость – это быть украинцами", – сказал глава НБУ Андрей Пышный.
Монета из серебра 925 пробы массой 31,1 г (одна тройская унция) имеет номинал 10 гр и локальную позолоту (с содержанием золота не менее 0,00009 г). Качество чеканки – "специальный анциркулейтед", диаметр – 38,6 мм.
Серебряная монета выпущена в тираже до 5 тыс. штук.
На аверсе монеты изображена Украина в виде трезубца, что "на острие" времени, современности, общества, внимания мира и новой мировой истории. На зеркальном фоне видно лезвие меча; сверху – малый Государственный Герб Украины.
А на реверсе - золотистую звезду, засиявшую новой надеждой, символ Вифлеемской звезды, разбившей "камень-бетон" непобедимости русской армии, российская пропаганда навязывавшая миру в течение десятилетий, а также вертикальную надпись: Смелость быть. UA.
Также презентовали монету из нейзильбера, которая имеет номинал 5 грн. Она выпущена в тираже 75 тыс. штук.
Авторами эскизов памятных монет являются киевские художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук и скульптор – Владимир Атаманчук.
- 1 июня НБУ по случаю Дня защиты детей выпустил памятную 5-гривневую монету под названием "Рожденный в Украине".
- Кроме того, Нацбанк выпустил памятную монету ПВО – надежный щит Украины с изображением ЗРК Patriot. Презентация состоялась 4 августа в канун Дня Воздушных сил.
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