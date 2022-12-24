Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"США должны продолжать предоставлять Украине оружие, увеличивая его количество и качество. Украина доказала, что она умеет воевать и использовать это оружие. Америка приняла отличное решение отправить в Украину системы Patriot. Этих систем должно быть больше, и Украина права, настаивая на этом. Впрочем американцы уже многое сделали", - заметил Фрид.

Эксперт также добавил, что это война, в которой еще много неопределенностей и мы не знаем, будут ли следующие украинские атаки успешными.

"Подозреваем, если россияне попытаются атаковать, то терпят поражение. Мы также знаем, какой стресс переживает сейчас украинская экономика из-за российских атак. Но также есть определенные доказательства, что Россия стряхивает точно не меньше. Украина борется за свое будущее. Россия же борется за имперское тщеславие Путина, а воевать за желания царя так смело не удается. Очень много возложено на чашу весов и неизвестно, чем это обернется", - считает Фрид.

Напомним, 22 декабря, во время встречи с пропагандистами Путин заявил , что Россия стремится к скорейшему завершению войны в Украине, впервые употребив это определение относительно "спецоперации".

В этот же день оппозиционный мундеп из Петербурга подал на Путина в суд за то, что назвал "спецоперацию" войной.

В четверг, 22 декабря, Путин сказал , что в Украине идет "война", хотя за это слово в России тысячи человек получили уголовные дела - Госдеп призвал его следующим шагом вывести войска из Украины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb