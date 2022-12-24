Смело воевать за мечты царя армии РФ не удается, - американский эксперт Фрид
Бывший координатор Государственного департамента США по санкциям Дэниел Фрид отметил, что США должны продолжать предоставлять Украине оружие, увеличивая его количество и качество
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"США должны продолжать предоставлять Украине оружие, увеличивая его количество и качество. Украина доказала, что она умеет воевать и использовать это оружие. Америка приняла отличное решение отправить в Украину системы Patriot. Этих систем должно быть больше, и Украина права, настаивая на этом. Впрочем американцы уже многое сделали", - заметил Фрид.
Эксперт также добавил, что это война, в которой еще много неопределенностей и мы не знаем, будут ли следующие украинские атаки успешными.
"Подозреваем, если россияне попытаются атаковать, то терпят поражение. Мы также знаем, какой стресс переживает сейчас украинская экономика из-за российских атак. Но также есть определенные доказательства, что Россия стряхивает точно не меньше. Украина борется за свое будущее. Россия же борется за имперское тщеславие Путина, а воевать за желания царя так смело не удается. Очень много возложено на чашу весов и неизвестно, чем это обернется", - считает Фрид.
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