"Смелая гривня": НБУ запустил акцию по сбору монет для нужд ВСУ

Об этом сообщают ВСУ.

"Мобилизация средств для поддержки Вооруженных Сил Украины является одним из приоритетных направлений в работе Национального банка с начала войны. 24 февраля Национальный банк открыл специальный мультивалютный счет для помощи украинским защитникам. За пять месяцев с начала полномасштабной войны на этот счет перечислено более 20 миллиардов гривен. Однако война продолжается, и поддержка для Вооруженных Сил Украины сейчас нужна, как и в первые дни войны, сейчас в обращении находится более 14 млрд монет на сумму более 5 млрд грн. Большое количество разменных монет, в частности монет номиналом 10 коп. (28,5% от общего количества монет в обращении) и 50 коп (9,3% от общего количества) часто не используется гражданами для наличных расчетов и лежит в копилках или карманах. В то же время эти деньги могут помочь украинским защитникам защищать страну от российского захватчика", – пишут в НБУ.

Пункты мобилизации монет будут работать с 1 августа по 31 октября 2022 года в отделениях уполномоченных банков – АО "Ощадбанк" и АО "ПУМБ" – не только в Киеве, но почти во всех регионах страны, где работают эти банки, с учетом безопасности условий работы.

В НБУ добавляют, что можно также организовать коллективный сбор средств в общинах определенного района, жилищного комплекса, на работе или других сообществах.

"Интересно, что 5 млрд грн – это примерно 70 современных беспилотников BAYRAKTAR, или 25 реактивных артиллерийских систем залпового огня HIMARS, или 50 танков Т-90, или 150 машин боевой пехоты", – отмечают в НБУ.

Напомним, инвестиционный банкир Сергей Фурса убежден, что курс гривни на черном рынке разгоняется спекулятивно.

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