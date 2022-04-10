Смехом из событий в Буче Орбан вырыл сам себе яму, - Дещица

Дипломат рассказал об этом в эфире Еспрессо.TV.



"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своими словами и смехом с событий в Украине во время речи после якобы победы на выборах вырыл сам себе яму, когда весь мир видел ужасные кадры зверств россиян в Буче на Киевщине. Это очень сильно ударило по чувствам наших польских партнеров", - отметил Дещица.



Посол Украины в Польше высказал предположение, что можно говорить о такой коалиции в Европе, как Польша-Словакия-Чехия-Украина, или Люблинский треугольник - Литва-Польша-Украина.



"В любом случае Будапешт сейчас не в тренде. Более того, организаторы многочисленных мероприятий, которые планировались с участием венгров, отказываются их привлекать. Это также происходит и на дипломатическом уровне. К примеру, Вышеградская четверка приостановила работу Венгрии в этом четырехугольнике, теперь это треугольник - Польша-Чехия-Словакия", - заметил Андрей Дещица.

Напомним, что в конце концов, спикер премьера Венгрии Берталан Хаваши заявил, что Виктор Орбан осуждает массовые убийства в Буче под Киевом.