Смехом из событий в Буче Орбан вырыл сам себе яму, - Дещица
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше дипломат Андрей Дещица считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своими словами и смехом с событий в Буче, когда весь мир видел ужасные кадры издевательств россиян над украинцами, вырыл сам себе яму
Дипломат рассказал об этом в эфире Еспрессо.TV.
"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своими словами и смехом с событий в Украине во время речи после якобы победы на выборах вырыл сам себе яму, когда весь мир видел ужасные кадры зверств россиян в Буче на Киевщине. Это очень сильно ударило по чувствам наших польских партнеров", - отметил Дещица.
Посол Украины в Польше высказал предположение, что можно говорить о такой коалиции в Европе, как Польша-Словакия-Чехия-Украина, или Люблинский треугольник - Литва-Польша-Украина.
"В любом случае Будапешт сейчас не в тренде. Более того, организаторы многочисленных мероприятий, которые планировались с участием венгров, отказываются их привлекать. Это также происходит и на дипломатическом уровне. К примеру, Вышеградская четверка приостановила работу Венгрии в этом четырехугольнике, теперь это треугольник - Польша-Чехия-Словакия", - заметил Андрей Дещица.
- Напомним, что в конце концов, спикер премьера Венгрии Берталан Хаваши заявил, что Виктор Орбан осуждает массовые убийства в Буче под Киевом.
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