Смартфоны, компьютеры, холодильники: Беларусь запретила вывоз более 250 видов товаров из страны
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление, которым вводится запрет на полгода на вывоз 254 видов товаров
Об этом говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале Беларуси, сообщает zerkalo.io.
В списке запрещенных к вывозу товаров 254 позиции. Среди них много медизделий и расходников: от хирургического кетгута и детских сосок до дезинфицирующих средств и медицинских перчаток. Также в список попали инструменты: алмазные стеклорезы, паяльные лампы; тиски, зажимы, шлифовальные круги и так далее.
В перечне много оборудования – турбины, насосы, различные станки, а также техника – от лифтов до бульдозеров, тракторов и экскаваторов. Есть и бытовая техника: холодильники, пылесосы, электробритвы, машинки для стрижки волос. Запрет затронул также мотоциклы, велосипеды и детские коляски.
Кроме того, в список включены компьютеры, телефоны (включая смартфоны), микрофоны, громкоговорители, наушники, звукозаписывающая или звуковоспроизводящая аппаратура, видеозаписывающая или видеовоспроизводящая аппаратура, фотокамеры и так далее.
Отмечается, что ограничения были введены для защиты экономических интересов государства. Они не распространяются на продукты, производимые в Беларуси и России, а также личные вещи людей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.44Продажа 33.22
- Актуальное
- Важное