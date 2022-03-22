Смартфоны, компьютеры, холодильники: Беларусь запретила вывоз более 250 видов товаров из страны

Об этом говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале Беларуси, сообщает zerkalo.io.



В списке запрещенных к вывозу товаров 254 позиции. Среди них много медизделий и расходников: от хирургического кетгута и детских сосок до дезинфицирующих средств и медицинских перчаток. Также в список попали инструменты: алмазные стеклорезы, паяльные лампы; тиски, зажимы, шлифовальные круги и так далее.



В перечне много оборудования – турбины, насосы, различные станки, а также техника – от лифтов до бульдозеров, тракторов и экскаваторов. Есть и бытовая техника: холодильники, пылесосы, электробритвы, машинки для стрижки волос. Запрет затронул также мотоциклы, велосипеды и детские коляски.



Кроме того, в список включены компьютеры, телефоны (включая смартфоны), микрофоны, громкоговорители, наушники, звукозаписывающая или звуковоспроизводящая аппаратура, видеозаписывающая или видеовоспроизводящая аппаратура, фотокамеры и так далее.



Отмечается, что ограничения были введены для защиты экономических интересов государства. Они не распространяются на продукты, производимые в Беларуси и России, а также личные вещи людей.



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