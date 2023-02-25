Об этом стало известно из отчета The Federal Register.

В частности, отмечается, что США расширили экспортные ограничения на поставки в Беларусь и РФ 276 различных товаров.

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Среди прочего под запрет экспорта попали: вентиляторы (настенные, напольные, для крыш), кондиционеры дороже $750 (оптом), холодильники дороже $750, посудомойки, электронные весы дороже $100, микроволновые печи, кофемашины, тостеры, смартфоны.