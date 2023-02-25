Смартфоны, кофемашины, кондиционеры и прочее: из США в Россию и Беларусь больше нельзя поставлять 276 различных товаров
США запретили экспорт в Беларусь смартфонов дороже $300, кофемашин, кондиционеров и еще 273 разных позиций
Об этом стало известно из отчета The Federal Register.
В частности, отмечается, что США расширили экспортные ограничения на поставки в Беларусь и РФ 276 различных товаров.
Читайте также: Пропагандистка Скабеева, командир батальона "Спарта": Госдеп США объявил новые санкции в годовщину полномасштабного вторжения РФ
Среди прочего под запрет экспорта попали: вентиляторы (настенные, напольные, для крыш), кондиционеры дороже $750 (оптом), холодильники дороже $750, посудомойки, электронные весы дороже $100, микроволновые печи, кофемашины, тостеры, смартфоны.
- Страны Европейского Союза поздно вечером в пятницу, 24 февраля, согласовали десятый пакет санкций против России, символически принятый ровно через год с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.24
Покупка 39.24Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.09Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное