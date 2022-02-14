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Смартфон за вакцинацию против COVID-19 для граждан за 60 лет: сейчас ведутся переговоры о производстве гаджетов в Украине, госсредства не будут привлекаться

14 февраля, 2022 понедельник
20:58
Экономика Смартфон

Заместитель председателя Комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко рассказал, что деньги на государственную программу, согласно которой все вакцинированные против COVID-19 граждане старше 60 лет смогут получить бесплатный смартфон, будут привлекать от сотрудничества с международными компаниями

Об этом нардеп сказал в комментарии "Общественному".

"Многие проекты по цифровизации уже решены без привлечения государственных средств. В первые годы работы Минцифры это были сугубо международные гранты и фонды, которые предоставляли соответствующие средства. Мы можем продолжать привлекать к сотрудничеству международные компании", - сказал Федиенко.

Он добавил, что сейчас проект находится на этапе решения вопросов финансирования, разработки критериев, по которым люди могут подаваться на программу и локализации производства.

"Уже начались переговоры с разработчиками по локализации производства на территории Украины, ведь это даст толчок новой отрасли, удешевит процесс производства, даст новые рабочие места, а также снизит налоги. Вспомним, как в Индии в свое время запустили собственное производство планшетов, и теперь каждый школьник имеет планшет стоимостью $20", – рассказал Федиенко.

Нардеп отметил, что сейчас критерии для отбора на программу таковы: человек должен быть старше 60 лет, пройти вакцинацию против COVID-19 и иметь базовые цифровые навыки.

Что касается цифровых навыков, Федиенко говорит, что предварительно нужно провести определенное тестирование среди населения, чтобы понять, насколько хорошо они знают технологии. По его мнению, нужно ввести социальную программу, чтобы научить людей пользоваться цифровыми приложениями.

Также Федиенко отмечает, что сейчас есть проблема доступности мобильной связи. В некоторых населенных пунктах ее нет, но уже принят закон, дающий полномочия регулятору контролировать и стимулировать мобильных операторов для улучшения покрытия.

"Мой главный совет – провести соответствующий аудит граждан указанной возрастной категории, умеют ли они пользоваться цифровыми приложениями и использовать их в повседневной жизни. Для того, чтобы понять реальную потребность. И второй важный момент – нужно провести переговоры с известными вендерами (поставщики товаров и услуг заказчикам, - ред.), которые готовы заниматься локализацией своего производства на территории Украины.Это даст минус 40-50% от стоимости - убирается импорт, растаможка, и уже есть другие деньги. Когда ситуация у нас стабилизируется, есть вендеры, готовые размещать свое оборудование для производства украинских смартфонов", - подытожил Федиенко.
 

  • Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что весной 2022 года все вакцинированные граждане в возрасте от 60 лет смогут получить бесплатный смартфон от государства.
  • Кроме того, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что на обеспечение смартфонами пожилых людей нужно более 30 млрд грн.


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