Смартфон от Зеленского за COVID-вакцинацию смогут получить 27 нардепов, - ОПОРА
Общественная организация "ОПОРА" посчитала, что 27 народных депутатов смогут получить смартфон в рамках государственной программы поддержки вакцинации против COVID-19, больше всего из партии "Оппозиционная платформа - При жизни"
Об этом сообщается на странице организации Twitter.
"ОПОРА сочла, что 27 депутатов Верховной Рады теоретически смогут получить такие смартфоны, если, конечно, уже прошли курс вакцинации. Среди них 26 депутатов – мужчины, 1 женщина", - говорится в сообщении.
В организации называют точное количество таких депутатов из каждой фракции: ОПЗЖ – 12, Родина – 7, группа "Доверие" – 2, группа "Партия "За будущее" – 2, СН – 2, ЕС – 1, внефракционные – 1.
В "ОПОРЕ" добавляют, что самому младшему депутату в парламенте чуть меньше 26 лет, самому старшему - чуть больше 81. А средний возраст нардепов - 44,5 года.
Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил , что весной 2022 года все вакцинированные граждане в возрасте от 60 лет смогут получить бесплатный смартфон от государства.
Кроме того, народный депутат Ярослав Железняк заявил , что на обеспечение смартфонами пожилых людей нужно более 30 млрд грн.
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