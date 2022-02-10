Смартфон от Зеленского за COVID-вакцинацию смогут получить 27 нардепов, - ОПОРА

Об этом сообщается на странице организации Twitter.



"ОПОРА сочла, что 27 депутатов Верховной Рады теоретически смогут получить такие смартфоны, если, конечно, уже прошли курс вакцинации. Среди них 26 депутатов – мужчины, 1 женщина", - говорится в сообщении.



В организации называют точное количество таких депутатов из каждой фракции: ОПЗЖ – 12, Родина – 7, группа "Доверие" – 2, группа "Партия "За будущее" – 2, СН – 2, ЕС – 1, внефракционные – 1.



В "ОПОРЕ" добавляют, что самому младшему депутату в парламенте чуть меньше 26 лет, самому старшему - чуть больше 81. А средний возраст нардепов - 44,5 года.



Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил , что весной 2022 года все вакцинированные граждане в возрасте от 60 лет смогут получить бесплатный смартфон от государства.

Кроме того, народный депутат Ярослав Железняк заявил , что на обеспечение смартфонами пожилых людей нужно более 30 млрд грн.

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