Об этом сообщили Киевская ОВА и председатель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин .

Так, в Киевской области плановые работы по ликвидации взрывоопасных предметов состоятся в Бучанском районе. Поэтому жители близлежащих районов могут слышать взрывы.

В Полтавской области учебные стрельбы состоятся на территориях Полтавской и Лубенской общин.

Жители Киевской и Полтавской областей призвали сохранять спокойствие, если они услышат взрывы или выстрелы.