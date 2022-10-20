Слышны будут выстрелы и взрывы: на Полтавщине и Киевщине будут тренироваться украинские защитники
В Полтавской и Киевской областях сегодня, 20 октября, будут проводиться учебные стрельбы и тренироваться саперы
Об этом сообщили Киевская ОВА и председатель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин .
Так, в Киевской области плановые работы по ликвидации взрывоопасных предметов состоятся в Бучанском районе. Поэтому жители близлежащих районов могут слышать взрывы.
В Полтавской области учебные стрельбы состоятся на территориях Полтавской и Лубенской общин.
Жители Киевской и Полтавской областей призвали сохранять спокойствие, если они услышат взрывы или выстрелы.
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