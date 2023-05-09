"Слышал крики, даже хруст костей": журналист из Херсонщины рассказал о жестоком обращении с ним и АТОвцами в плену РФ
Российские военные во временно оккупированном городе Каховка Херсонской области подвергают журналистов и бывших военнослужащих жестоким пыткам
Об этом информирует Национальный союз журналистов Украины .
"Меня посадили в "одиночку". В пустом полицейском кабинете на втором этаже приковали за левую руку наручниками к батарее и трое суток я так просидел", - рассказал о российском плену журналист сайта "Новая Каховка. Сити" Александр Гунько и добавил: "Каждый день были допросы.
Медийщик говорит, что домой 6 апреля приехало около 20 вооруженных россиян и отвезли в Каховское районное отделение полиции. Тогда там работали коллаборанты.
Во время первого допроса ФСБшник избивал Гунько по голове и называл "американской подстилкой", вероятно, потому, что сайт, в котором работал журналист, был создан при поддержке Американского института демократии.
Кроме того, российские оккупанты расспрашивали о местных участниках Антитеррористической операции в Украине.
Журналист подчеркнул, с ними обращались не менее жестоко.
"Напротив моего кабинета устроили застенку и каждый день приводили туда АТОвцев. Я слышал крики, даже хруст костей", - добавил Гунько.
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