Об этом информирует Национальный союз журналистов Украины .

"Меня посадили в "одиночку". В пустом полицейском кабинете на втором этаже приковали за левую руку наручниками к батарее и трое суток я так просидел", - рассказал о российском плену журналист сайта "Новая Каховка. Сити" Александр Гунько и добавил: "Каждый день были допросы.

Медийщик говорит, что домой 6 апреля приехало около 20 вооруженных россиян и отвезли в Каховское районное отделение полиции. Тогда там работали коллаборанты.

Во время первого допроса ФСБшник избивал Гунько по голове и называл "американской подстилкой", вероятно, потому, что сайт, в котором работал журналист, был создан при поддержке Американского института демократии.

Кроме того, российские оккупанты расспрашивали о местных участниках Антитеррористической операции в Украине.

Журналист подчеркнул, с ними обращались не менее жестоко.

"Напротив моего кабинета устроили застенку и каждый день приводили туда АТОвцев. Я слышал крики, даже хруст костей", - добавил Гунько.