Служители российской православной церкви – солдаты пропагандистской армии РФ, – украинская разведка
Вслед за российской официальной пропагандой служители РПЦ оправдывают российскую агрессию, геноцид украинского народа и призывают своих верующих пополнять ряды российских оккупационных подразделений
Об этом сообщает ГУР МО.
"Пропагандисты в рясах по указанию кремля проповедуют доктрину «русского мира», которая не соответствует православному учению. По данным ГУР МО Украины служители РПЦ получили четкие указания агитировать родителей и родственников молодых россиян побуждать их заключать контракт о военной службе", - пишут разведчики.
Также отмечается, что военная разведка Украины обнародует сведения о служителях РПЦ, которые сотрудничают с российскими пропагандистами и оккупационными подразделениями информационно-психологических операций, и напоминает, что за преступления против территориальной целостности и населения Украины все преступники будут привлечены к ответственности.
Список пропагандистов в рясах по ссылке .
- Напомним, Петр Порошенко призывает мир ввести санкции против Русской православной церкви и ее главы Гундяева (Кирилла) за участие в военных преступлениях и геноциде украинцев
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