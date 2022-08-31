Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины по телеграмме.

Как говорится в сообщении, оккупанты планируют укрепить оборону Крыма москвичами, питерцами и 1,2 тыс. срочниками.

"Как стало известно, военные комиссариаты уже даже Московской и Ленинградской областей, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, получили указания по массовому призыву на военную службу местных жителей. Призванными во время скрытой мобилизации москвичами и питерцами будут комплектоваться военные части, дислоцированные в Крыму" , – пишет ГУР МО Украины.

По информации украинской разведки, чтобы доукомплектовать воинские части вооруженных сил РФ во временно оккупированном Крыму, командующий Южного военного округа генерал армии Дворенковой Александр Владимирович (так называемый "сирийский мясник") решил отправить в Крым 1200 военнослужащих срочной службы.

"Поскольку на территории ТОТ АР Крым боевые действия пока не проводятся, то этим военнослужащим не предлагают подписывать контракт, что может свидетельствовать об экономии средств и нежелании выплачивать все определенные законодательством РФ надбавки. 1200 военнослужащих срочной службы будут служить и умирать под ударами украинских войск и от рук "партизан" за зарплату срочника, а это около 5 тыс. рублей (около $82)", - пишет разведка.

Также отмечается, что Россия таким образом экономит госсредства и путем невыплаты компенсации при гибели военнослужащих, ведь участие срочников в боевых действиях РФ отрицает.

Россияне в оккупированном Крыму начали размещать военные склады и склады оружия на базе складов с углем или свинофермах, чтобы запутать украинское войско.

Во временно оккупированнуюКрыму в поселке Красногвардейское сегодня, 31 августа, с 6 утра горит российская нефтебаза.

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