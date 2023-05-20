Служил в батальоне "Азов": на фронте погиб музыкант из Полтавы Вячеслав Родионов

Об этом сообщили в лицее "Лидер".

"Неописуемое горе пришло в семью нашей коллеги Валентины Родионовой. Кровавая война унесла жизнь ее сына, выпускника Лицея 6 "Лидер" 2009 года. Вячеслав отдал самое ценное – свою жизнь за родную Полтаву, за матерей, за своих сыновей и мирный сон других детей, безоблачное небо над всеми нами. Жизнерадостный, открытый, коммуникабельный, эрудированный. Там, где он, всегда светло, тепло, надежно", - говорится в сообщении.

Вячеслав Родионов служил в батальоне "Азов".

В Полтавском лицее отметили, что Вячеслав Родионов был талантливым музыкантом – играл на флейте.