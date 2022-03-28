Служил в "Азове": украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал погиб в бою за Мариуполь
Украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал погиб, защищая город Мариуполь от российских оккупантов
Об этом сообщает тренер Максима Олега Скирта.
По его информации, 25.03.2022 Максим погиб, осуществляя оборону города Мариуполь в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов".
"Первый Чемпион мира по кикбоксингу в нашем клубе, первый Чемпион мира по кикбоксингу в нашем славном городе Кременчуге, первый Чемпион мира по кикбоксингу ИСКА, среди взрослых, в составе Сборной команды Украины, и просто честный и порядочный человек. Спи спокойно, Бра тебе пухом, мы за тебя отомстим", - пишет Скирта.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 29.71
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 32.71
- Актуальное
- Важное