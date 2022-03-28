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Главная война с Россией Служил в "Азове": украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал погиб в бою за Мариуполь

Служил в "Азове": украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал погиб в бою за Мариуполь

28 мартa, 2022 понедельник
10:10

Украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал погиб, защищая город Мариуполь от российских оккупантов

Об этом сообщает тренер Максима Олега Скирта.

По его информации, 25.03.2022 Максим погиб, осуществляя оборону города Мариуполь в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов".

"Первый Чемпион мира по кикбоксингу в нашем клубе, первый Чемпион мира по кикбоксингу в нашем славном городе Кременчуге, первый Чемпион мира по кикбоксингу ИСКА, среди взрослых, в составе Сборной команды Украины, и просто честный и порядочный человек. Спи спокойно, Бра тебе пухом, мы за тебя отомстим", - пишет Скирта.

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