Служил в "Азове": украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал погиб в бою за Мариуполь

Об этом сообщает тренер Максима Олега Скирта.



По его информации, 25.03.2022 Максим погиб, осуществляя оборону города Мариуполь в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов".



"Первый Чемпион мира по кикбоксингу в нашем клубе, первый Чемпион мира по кикбоксингу в нашем славном городе Кременчуге, первый Чемпион мира по кикбоксингу ИСКА, среди взрослых, в составе Сборной команды Украины, и просто честный и порядочный человек. Спи спокойно, Бра тебе пухом, мы за тебя отомстим", - пишет Скирта.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb