Служба внешней разведки подала апелляцию на решение о возобновлении Семочко

Об этом говорится в ответе СВР на запрос РБК-Украина .

Разведка заявила, что суды не исследовали вопрос законности Семочко в должность.



"Неполное выяснение обстоятельств дела судом является основанием, которое делает невозможным исполнение решения в части обновления Семочко С.А. в должности и выплаты ему денежного довольствия за время вынужденного прогула", - говорится в ответе.

Кроме того, СВР сообщает, что должность уже укомпектована.

Служба внешней разведки подала апелляционную жалобу на решение суда о восстановлении Семочко.

Экс-первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко выиграл суд о своем восстановлении на работе.