Служба внешней разведки подала апелляцию на решение о возобновлении Семочко
Служба внешней разведки обжаловала решение о возобновлении Сергея Семочко в должности первого заместителя главы службы
Об этом говорится в ответе СВР на запрос РБК-Украина .
Разведка заявила, что суды не исследовали вопрос законности Семочко в должность.
"Неполное выяснение обстоятельств дела судом является основанием, которое делает невозможным исполнение решения в части обновления Семочко С.А. в должности и выплаты ему денежного довольствия за время вынужденного прогула", - говорится в ответе.
Кроме того, СВР сообщает, что должность уже укомпектована.
Служба внешней разведки подала апелляционную жалобу на решение суда о восстановлении Семочко.
- Экс-первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко выиграл суд о своем восстановлении на работе.
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