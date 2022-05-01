Служба информации и безопасности Молодовы зафиксировала харкерские атаки россиян на сайты госучреждений страны

Об этом сообщила Служба информации и безопасности Молдовы, пишет "Европейская правда".

DDoS-атаки, которым подверглись сайты некоторых молдавских госучреждений, велись из-за границы. Их приписывают русской группировке Killnet.



Killnet фокусируется на DDoS-атаках на страны, которые, по их мнению, поддерживают Украину. Так, группировка атаковала правительственные сайты ЕС, НАТО, а недавно сайты румынских госорганизаций.

Молдова отражает атаки на государственную инфраструктуру и минимизирует их последствия.

Напомним, против украинских цифровых ресурсов с начала полномасштабного вторжения в Россию шесть групп российских хакеров провели 240 атак.

В Госспецсвязи сообщили, что российские хакеры осуществляют кибератаки на благотворительные и волонтерские организации. В ведомстве напомнили, что Госспецсвязи вместе с лучшими украинскими компаниями по кибербезопасности ввели эшелонированную киберзащиту для государства и бизнеса.

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