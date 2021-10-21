Служба безопасности заявила о задержании агента ФСБ России
Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали в Винницкой области агента ФСБ России, который прошел обучение в оккупантов на Донбассе
Об этом передает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что гражданин Украины присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ЛНР" и участвовал в вооруженном противостоянии ВСУ.
"Также, он прошел боевую выучку в составе диверсионно-разведывательной группы на оккупированной территории Луганщины под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным" Дикий ". По заданию российских кураторов агент ФСБ перебрался на мирную территорию Украины для выполнения разведывательных задач", - говорится в сообщении.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч.1 ст. 111 (государственная измена)
- ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической организации).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.
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