Об этом сообщила пресс-служба СБУ в телеграмме.

Отмечается, что во время стабилизационных мероприятий в Донецкой области Служба безопасности разоблачила очередного приспешника оккупантов. Мужчина собирал разведданные о движении и дислокации воинов ВСУ в регионе, а также передавал россиянам координаты критической и гражданской инфраструктуры Лимана.

"По наводке этого злоумышленника российские захватчики нанесли воздушный удар по местной школе и областной клинической больнице", - говорится в сообщении.

В СБУ добавляют, что после передачи координат и вражеской атаки мужчина занимался фото-, видеофиксацией мест поражения и отправлял "отчет" российским кураторам через анонимные мессенджеры.

Корректировщика вражеского огня задержали во время передачи разведывательной информации.

"По данным следствия, задержанным оказался местный житель, которого в апреле этого года завербовал представитель спецслужб РФ для проведения взрывной деятельности в регионе",- отчитывались в СБУ.

Мужчине сообщили о подозрении по статье 114-2 ч. 3 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, российские оккупационные войска разрушили более 90% жилых домов в Лимане и Святогорске. Больше всего пострадал частный сектор.

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