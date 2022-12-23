Служба безопасности задержала коллаборанта, наведшего ракетный удар по школе и больнице Лимана
Во время стабилизационных мероприятий в Донецкой области СБУ разоблачила приспешника военных РФ, мужчина собирал разведданные об ВСУ и предоставил оккупантам координаты школы и больницы Лимана
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в телеграмме.
Отмечается, что во время стабилизационных мероприятий в Донецкой области Служба безопасности разоблачила очередного приспешника оккупантов. Мужчина собирал разведданные о движении и дислокации воинов ВСУ в регионе, а также передавал россиянам координаты критической и гражданской инфраструктуры Лимана.
"По наводке этого злоумышленника российские захватчики нанесли воздушный удар по местной школе и областной клинической больнице", - говорится в сообщении.
В СБУ добавляют, что после передачи координат и вражеской атаки мужчина занимался фото-, видеофиксацией мест поражения и отправлял "отчет" российским кураторам через анонимные мессенджеры.
Корректировщика вражеского огня задержали во время передачи разведывательной информации.
"По данным следствия, задержанным оказался местный житель, которого в апреле этого года завербовал представитель спецслужб РФ для проведения взрывной деятельности в регионе",- отчитывались в СБУ.
Мужчине сообщили о подозрении по статье 114-2 ч. 3 Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, российские оккупационные войска разрушили более 90% жилых домов в Лимане и Святогорске. Больше всего пострадал частный сектор.
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