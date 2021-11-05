Служба безопасности разоблачила командира ВСУ: подозревают в разглашении россиянам гостайны

Об этом сообщает СБУ.



Служба безопасности установила, что военнослужащий Вооруженных сил Украины – командир одного из подразделений – имеет российское гражданство и сотрудничал с военными ВС Российской Федерации и жителями временно оккупированных территорий АР Крым.



Во время обыска у военнослужащего изъяли жесткие диски, мобильные терминалы, флэш-носители и ноутбук с информацией военного характера. Полковник имел высшую форму допуска к секретным документам. Он владел данными с ограниченным доступом и, согласно информации контрразведки, передал их РФ.



Следователи возбудили против командира ВСУ уголовное производство по ч. 1 ст. 422 УК Украины (Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения).



Продолжаются следственные действия, военнослужащие избирают меру пресечения.

Напомним, 16 августа в Херсонской области СБУ разоблачила агента российской военной разведки. Им оказался пенсионер Вооруженных сил СССР – сотрудничать со спецслужбами страны-агрессора он решил по идеологическим соображениям.