Служба безопасности проводит обыски в Киево-Печерской лавре
Утром 22 ноября Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
"В частности, учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан", - говорится в сообщении.
Следовательно, указанные мероприятия проводятся для:
- недопущения использования лавры как ячейки "русского мира"
- проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.
- безопасности населения от провокаций и террористических актов
При участии представителей церкви правоохранители производят осмотр территории и помещений лавры для выявления запрещенных к обращению предметов; осуществляют проверку лиц на территории лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.
"Все действия проходят в рамках действующего законодательства. Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - добавляют в ведомстве.
СМИ говорят, что территория оцеплена сотрудниками спецслужб. В частности, проверяют, нет ли в помещениях оружия и не прячутся ли на территории лавры вражеские ДРГ.
- Напомним, 13 ноября стало известно, что в одном из храмов Киево-Печерской лавры во время службы славится страна-агрессор. Этот факт проверяли центральные органы власти и правоохранители.
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Впоследствии наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) признал, что в одном из храмов обители прихожане пели песню о России.
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Служба безопасности Украины приступила к уголовному производству по факту происшествия в одном из храмов Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
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