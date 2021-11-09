Служба безопасности обнародовала архив из 3,5 тыс. документов о борьбе НКВД с УПА

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.



Так, цифровая версия архива, оригинал которого был вывезен в Москву в 1980-х годах, доступна в электронном формате.



Документы охватывают события, произошедшие в 1944-1945 годах на Волыни, Ровенщине, Тернопольщине, Львовщине и Ивано-Франковщине.



В коллекцию вошли: подробные чертежи повстанческих тайников, которые сделали агенты НКВД, списки потерь со стороны повстанцев и отчетность о захваченном комиссариатом оружии. Кроме этого, в обнародованных документах есть отчеты о чрезвычайных событиях и небоевых потерях в рядах внутренних войск НКВД.



В документе, который опубликовала СБУ, говорится об убийстве НКВД неизвестного во время "хлебозаготовки" в селе Ровенской 14 октября 1944 года.







Украинская повстанческая армия - военно-политическое формирование, действовавшее в Украине в течение 1942-1956 годов, вооруженное крыло Организации Украинских националистов (ОУН).



УПА декларировала своей главной задачей подготовку мощного восстания и создание самостоятельного единого украинского государства, объединяющего все этнические украинские земли.



Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) – одно из исполнительно-административных министерств правительства СССР. Спецгруппы НКВД боролись с подпольем УПА: захватывали вожаков под видом Службы безопасности ОУН, привлекали к сотрудничеству представителей УПА обещаниями об амнистии за прежнюю антисоветскую деятельность.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb