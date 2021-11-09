Служба безопасности обнародовала архив из 3,5 тыс. документов о борьбе НКВД с УПА
Специалисты архива СБУ совместно с исследователями собрали и опубликовали 3,5 тыс. документов о борьбе Народного комиссариата внутренних дел Советского Союза с Украинской повстанческой армией
Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.
Так, цифровая версия архива, оригинал которого был вывезен в Москву в 1980-х годах, доступна в электронном формате.
Документы охватывают события, произошедшие в 1944-1945 годах на Волыни, Ровенщине, Тернопольщине, Львовщине и Ивано-Франковщине.
В коллекцию вошли: подробные чертежи повстанческих тайников, которые сделали агенты НКВД, списки потерь со стороны повстанцев и отчетность о захваченном комиссариатом оружии. Кроме этого, в обнародованных документах есть отчеты о чрезвычайных событиях и небоевых потерях в рядах внутренних войск НКВД.
В документе, который опубликовала СБУ, говорится об убийстве НКВД неизвестного во время "хлебозаготовки" в селе Ровенской 14 октября 1944 года.
Украинская повстанческая армия - военно-политическое формирование, действовавшее в Украине в течение 1942-1956 годов, вооруженное крыло Организации Украинских националистов (ОУН).
УПА декларировала своей главной задачей подготовку мощного восстания и создание самостоятельного единого украинского государства, объединяющего все этнические украинские земли.
Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) – одно из исполнительно-административных министерств правительства СССР. Спецгруппы НКВД боролись с подпольем УПА: захватывали вожаков под видом Службы безопасности ОУН, привлекали к сотрудничеству представителей УПА обещаниями об амнистии за прежнюю антисоветскую деятельность.
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