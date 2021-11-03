Служба безопасности не может расследовать "дело Татарова" - до сих пор не получила материалы от НАБУ
В Службе безопасности Украины заявляют, что материалы так называемого "дела Татарова" после смены органа досудебного расследования до сих пор не поступили в СБУ от Национального антикоррупционного бюро
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Поскольку определенный законом срок расследования дела во время его перерегистрации почти истек, весной этого года следователи СБУ дважды обращались в суд о продлении срока досудебного расследования. Оба обращения были отклонены судом", - сообщили в пресс-службе.
СБУ утверждает, что не имеет фактического контроля над "делом Татарова". Офис генпрокурора не передал дело в суд, но и не закрыл его, а срок расследования истек. С тех пор у следователей нет полномочий, чтобы принимать какое-либо процессуальное решение относительно него.
- Напомним, заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова подозревают в причастности к делу о завладении имуществом Нацгвардии на 81 миллион гривен. Татаров отрицает свою вину, а обвинения в свой адрес называет сфальсифицированными.
- 18 декабря и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.
- 21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении собственных полномочий в должности.
- 23 декабря 2020 заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.
- Впоследствии НАБУ и САП официально обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием предоставить им право досудебного расследования по делу заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
- 8 февраля в Офисе генпрокурора заявили, что НАБУ должно передать дело Олегу Татарову, поскольку досудебное расследование в нем должно проводить СБУ.
- 12 февраля нардеп фракции "Голос" Ярослав Юрчишин направил в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований заявление о сокрытии Офисом президента пребывания в должности заместителя руководителя ОПУ Олега Татарова, он считает, что это "уголовное правонарушение".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.19
Покупка 26.19Продажа 26.41
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.6
- Актуальное
- Важное