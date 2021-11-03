Служба безопасности не может расследовать "дело Татарова" - до сих пор не получила материалы от НАБУ

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу СБУ.



Поскольку определенный законом срок расследования дела во время его перерегистрации почти истек, весной этого года следователи СБУ дважды обращались в суд о продлении срока досудебного расследования. Оба обращения были отклонены судом", - сообщили в пресс-службе.



СБУ утверждает, что не имеет фактического контроля над "делом Татарова". Офис генпрокурора не передал дело в суд, но и не закрыл его, а срок расследования истек. С тех пор у следователей нет полномочий, чтобы принимать какое-либо процессуальное решение относительно него.

Напомним, заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова подозревают в причастности к делу о завладении имуществом Нацгвардии на 81 миллион гривен. Татаров отрицает свою вину, а обвинения в свой адрес называет сфальсифицированными.

18 декабря и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.

21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении собственных полномочий в должности.

23 декабря 2020 заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.

Впоследствии НАБУ и САП официально обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием предоставить им право досудебного расследования по делу заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

8 февраля в Офисе генпрокурора заявили, что НАБУ должно передать дело Олегу Татарову, поскольку досудебное расследование в нем должно проводить СБУ.

12 февраля нардеп фракции "Голос" Ярослав Юрчишин направил в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований заявление о сокрытии Офисом президента пребывания в должности заместителя руководителя ОПУ Олега Татарова, он считает, что это "уголовное правонарушение".