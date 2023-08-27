Служба безопасности Латвии заявила о попытках России вербовать украинских беженцев при пересечении границы
В воскресенье, 27 августа, служба государственной безопасности Латвии (СГБ) заявила, что спецслужбы РФ пытаются вербовать украинских беженцев на российской территории во время процедуры пересечения границы
Об этом пишет Delfi.
Отмечается, что полученная латвийской службой информация о попытках вербовки граждан Украины, ищущих убежища в Латвии, не свидетельствует о том, что вербовка в интернет-среде часто используется российскими спецслужбами.
В то же время, в СГБ подчеркнули, что российские спецслужбы уже давно используют интернет, особенно соцсети и программы прямой связи для получения информации о потенциальных объектах вербовки.
Сотрудники российской ФСБ, часто выдавая себя за пограничников, проводят с украинцами длительные интервью, фактически допросы. Их расспрашивают о биографии, контактах в силовых структурах Украины и о том, что происходит в зонах боевых действий.
Кроме этого, украинским беженцам задают вопросы о дислокации, тактике и поддержке Западом украинских сил с целью получения информации, полезной для планирования атак. В СГБ Латвии добавляют, что в основном целью углубленного допроса является информация, но в некоторых случаях за ней также идут открытые попытки вербовки.
В профилактических целях СГБ в своих публичных сообщениях регулярно информирует общественность о высоких рисках вербовки и разведки на территории России и Беларуси. СГБ еще раз призывает жителей Латвии не ездить в эти страны.
- Накануне сообщалось, что служба ГБ Латвии обратит внимание на жителей страны, которые сейчас решили уехать в Россию, чтобы начать там обучение в высших учебных заведениях.
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