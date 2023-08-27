Служба безопасности Латвии заявила о попытках России вербовать украинских беженцев при пересечении границы

Об этом пишет Delfi.

Отмечается, что полученная латвийской службой информация о попытках вербовки граждан Украины, ищущих убежища в Латвии, не свидетельствует о том, что вербовка в интернет-среде часто используется российскими спецслужбами.

В то же время, в СГБ подчеркнули, что российские спецслужбы уже давно используют интернет, особенно соцсети и программы прямой связи для получения информации о потенциальных объектах вербовки.

Сотрудники российской ФСБ, часто выдавая себя за пограничников, проводят с украинцами длительные интервью, фактически допросы. Их расспрашивают о биографии, контактах в силовых структурах Украины и о том, что происходит в зонах боевых действий.

Кроме этого, украинским беженцам задают вопросы о дислокации, тактике и поддержке Западом украинских сил с целью получения информации, полезной для планирования атак. В СГБ Латвии добавляют, что в основном целью углубленного допроса является информация, но в некоторых случаях за ней также идут открытые попытки вербовки.

В профилактических целях СГБ в своих публичных сообщениях регулярно информирует общественность о высоких рисках вербовки и разведки на территории России и Беларуси. СГБ еще раз призывает жителей Латвии не ездить в эти страны.