Служба безопасности Латвии арестовала пророссийского политика
Служба государственной безопасности Латвии задержала в Риге пророссийского политика Руслана Панкратова
Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на оппозиционного активиста Деги Караева.
Ранее Руслан Панкратов был депутатом самоуправления Риги от партии "Согласие", возглавлял общественную организацию "Верните наши имена". Позже он поссорился с главой "Согласия" Нилом Ушаковым и вступил в новую партию Rīcības ("Действие").
Панкратов был задержан с формулировкой "на 48 часов", у него были изъяты денежные средства и телефоны. Причины задержания не сообщают.
В последнее время Руслан Панкратов, судя по его заявлениям в прессе, находился вне Латвии — опасаясь подпасть под репрессии, развернутые в отношении пророссийских активистов. В апреле в Риге был арестован сподвижник Панкратова, юрист Алвис Пилагс.
- Напомним, Латвия приостанавливает соглашение с РФ об упрощенном пересечении границы жителями определенных районов
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.18
Покупка 39.18Продажа 40.39
-
EUR
Покупка 39.45Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное