Служба безопасности Латвии арестовала пророссийского политика

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на оппозиционного активиста Деги Караева.

Ранее Руслан Панкратов был депутатом самоуправления Риги от партии "Согласие", возглавлял общественную организацию "Верните наши имена". Позже он поссорился с главой "Согласия" Нилом Ушаковым и вступил в новую партию Rīcības ("Действие").

Панкратов был задержан с формулировкой "на 48 часов", у него были изъяты денежные средства и телефоны. Причины задержания не сообщают.

В последнее время Руслан Панкратов, судя по его заявлениям в прессе, находился вне Латвии — опасаясь подпасть под репрессии, развернутые в отношении пророссийских активистов. В апреле в Риге был арестован сподвижник Панкратова, юрист Алвис Пилагс.

Напомним, Латвия приостанавливает соглашение с РФ об упрощенном пересечении границы жителями определенных районов

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