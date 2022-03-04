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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Слушайте своих детей, избавьтесь от отчаяния": Зеленский призвал херсонцев помешать "митингу" россиян в поддержку оккупации

"Слушайте своих детей, избавьтесь от отчаяния": Зеленский призвал херсонцев помешать "митингу" россиян в поддержку оккупации

4 мартa, 2022 пятница
11:56
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас российские власти готовят провокации в Херсоне

Об этом он отметил в своем видеообращении.

По его словам, захватчики планируют разыграть спектакль с якобы митингом за Россию и для этого они отвезли в город чужестранцев и ищут местных предателей.

"Они хотят сделать телекартинку, что Херсон уже не украинский. Я хочу напомнить, что с этого они начинали "ЛДНР" и вы понимаете, что с ними потом произошло. Это нужно остановить", - заявил президент.

Зеленский призвал жителей Херсона показать оккупантам, что это украинский город.

"Херсонцы, обращаюсь к вам, покажите, что это ваш город, вы можете остановить это. Я призываю херсонцев избавиться от любого отчаяния, Украина своего не отдаст. Мы боремся против мощного врага, превосходящего нас численностью, количеством техники, но на тысячи световых лет далекого от нас, нормальных людей, имеющих достоинство", – подчеркнул глава государства.

При этом он попросил жителей Херсона сообщить российским войскам, что они в городе временно и никогда не смогут его оккупировать.

  • Напомним, Зеленский призвал жители Энергодара самостоятельно выгонять захватчиков.

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