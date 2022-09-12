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Слушали украинскую музыку. Во Франции россияне избили двух беженок из Изюма

12 сентября, 2022 понедельник
23:40
Мир

В воскресенье на южном побережье Франции россияне избили двух украинок из Изюма за прослушивание украинской музыки

Об этом сообщил вице-президент ассоциации "Объединение украинцев во Франции" Владимир Когутяк.

"Вчера в 22:30, в Roquebrune-Cap-Martin, две украинские девушки избили россияне за то, что они слушали украинскую музыку. На данный момент преступники еще не найдены", — говорится в сообщении.

"Украинское посольство в Париже взяло на особый контроль дело избиения двух украинок. Дипломаты взаимодействуют с французскими стражами порядка для оперативного расследования нападения, поддерживают связь с пострадавшими, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Нападающие должны быть наказаны", — отреагировал на инцидент спикер МИД. Украина Олег Николенко.

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