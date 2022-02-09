"Слугу" Трубицина из комиссии Киевсовета задержали на взятке в 1,26 млн грн за разрешение на работу МАФов

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на странице Facebook.



"Взяточники требовали деньги от предпринимателя за выдачу разрешения на работу в течение года сети МАФов-"ракушек" для торговли в центре Киева", - говорится в сообщении.



Как отмечается, Трубицын - ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве. Он связан с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который до своего похода в политику занимался в качестве юриста и лоббиста оформлением разрешений на МАФы, летние площадки ресторанов и объекты недвижимости в Киеве. Именно Ермак, по словам мэра Киева Кличко, назначил своего человека Алексея Кулебу на должность начальника департамента благоустройства Киева.



Указано, что Трубицын был напрямую связан с Кулебой и Ермаком.



"НАБУ раскрыла очередную коррупционную схему "слуг народа". Но очевидно, что президент Зеленский будет защищать Трубицына, так же как других коррупционеров в своем окружении - Татарова и Трухина. Трубицын является одним из наиболее влиятельных и доверенных лиц ОП в Киеве, одним из тех, кто решает любые вопросы "слуг народа" в столице", - добавил Бутусов.





"Депутата Киевсовета и других разоблаченных на получении 1?26 млн грн неправомерной выгоды должностных лиц задержали в порядке ст. 208. Решается вопрос об извещении им о подозрении", - сообщила в Facebook пресс-служба НАБУ.

"Депутата Киевсовета и других разоблаченных на получении 1?26 млн грн неправомерной выгоды должностных лиц задержали в порядке ст. 208. Решается вопрос об извещении им о подозрении", - сообщила в Facebook пресс-служба НАБУ.

Напомним, 28 января 2022 года детективы НАБУ задержали народного депутата от "Слуги Народа" Сергея Кузьминых при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.

23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ГБР.

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