"Слугу" Трубицина из комиссии Киевсовета задержали на взятке в 1,26 млн грн за разрешение на работу МАФов
Детективы НАБУ задержали во время получения взятки "слугу народа", главу комиссии Киевсовета по предпринимательству и благоустройству Владислава Трубицына, а также его помощника при получении взятки в 1 млн 260 тыс. грн
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на странице Facebook.
"Взяточники требовали деньги от предпринимателя за выдачу разрешения на работу в течение года сети МАФов-"ракушек" для торговли в центре Киева", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Трубицын - ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве. Он связан с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который до своего похода в политику занимался в качестве юриста и лоббиста оформлением разрешений на МАФы, летние площадки ресторанов и объекты недвижимости в Киеве. Именно Ермак, по словам мэра Киева Кличко, назначил своего человека Алексея Кулебу на должность начальника департамента благоустройства Киева.
Указано, что Трубицын был напрямую связан с Кулебой и Ермаком.
"НАБУ раскрыла очередную коррупционную схему "слуг народа". Но очевидно, что президент Зеленский будет защищать Трубицына, так же как других коррупционеров в своем окружении - Татарова и Трухина. Трубицын является одним из наиболее влиятельных и доверенных лиц ОП в Киеве, одним из тех, кто решает любые вопросы "слуг народа" в столице", - добавил Бутусов.
- Напомним, 28 января 2022 года детективы НАБУ задержали народного депутата от "Слуги Народа" Сергея Кузьминых при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.
- 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ГБР.
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