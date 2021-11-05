"Слугу" Третьякову лишили права участвовать в пяти заседаниях Рады
Нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову лишили права участвовать в пяти заседаниях Рады из-за ее высказываний по поводу смерти народного депутата Антона Полякова
За это проголосовали 234 депутата, сообщает Еспресо.TV.
Рада лишила Третьякову права участвовать в пяти заседаниях парламента. Ее отстранили за высказывания о смерти депутата от группы "За будущее" Антона Полякова.
После голосования спикер парламента Руслан Стефанчук попросил нардепа покинуть зал заседаний.
- Напомним, 8 октября нардеп-"слуга" Галина Третьякова написала в партийном чате о смерти Антона Полякова : "одним врагом стало меньше". Нардеп Гео Лерос опубликовал скриншот сообщения .
- Впоследствии руководители парламентских фракций потребовали снять Галину Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов.
- После комментария нардепки от "Слуги народа" Галины Третьяковой в партийном чате по поводу смерти нардепа Антона Полякова 15 депутатов-"слуг" вышли из чата .
- Также депутаты готовили обращение об отстранении Третьяковой от пяти заседаний парламента. Впоследствии комитет Рады поддержал обращение депутатов.
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