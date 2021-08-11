"Слугу народа" на выборах в Раду поддержали бы 22,2% избирателей, за "Европейскую солидарность" проголосовали бы 16%, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты "Всеукраинского социологического исследования: Электоральные настроения населения" Украинского института будущего.

За "Слугу народа" готовы проголосовать 13,5% украинцев, а среди тех, кто определился и пойдет на выборы - 22,2%.

В свою очередь, за "Европейскую Солидарность" отдали бы голоса 9,8%, а среди тех, кто определился и пойдет на выборы - 16%.

На третьем месте электоральной поддержки "Батькивщина" - 8,5% и 14%, а на четвертом ОПЗЖ - 8,3% и 13,6%.

Партию "Сила и Честь" готовы же поддержать 3,6% граждан, а среди тех, кто определился и пойдет на выборы - 6%. А в партии "Голос" - 1,1% электоральной поддержки.





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