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"Слугу народа" Колесник признали виновной в недостоверном декларировании, но освободили от наказания из-за срока давности

25 мартa, 2023 суббота
19:44
Криминал

Высший антикоррупционный суд Украины признал виновной в недостоверном декларировании народную депутатку из фракции "Слуга народа" Анну Колесник, назначив ей наказание в виде штрафа, но освободив от наказания в связи с истечением срока давности

Об этом информирует прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в telegram.

САП не сообщает фамилию народной избранницы, но детали дела указывают на то, что это нардеп Анна Колесник от "Слуги народа".

"Прокурором САП в суде доказано, что депутат умышленно не указала в декларации за 2020 год две квартиры в столице общей стоимостью более 3,5 млн гривен и находившиеся у нее в пользовании автомобиль, а также принадлежащие ей на праве собственности нежилые помещения в г. Харьков," - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в целом народная депутат не задекларировала движимое и недвижимое имущество на сумму более 4,4 млн гривен. Это более чем в 500 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

24 марта 2023 года в Высшем антикоррупционном суде Колесник признали виновной в совершении уголовного нарушения. Депутату назначили наказание в виде штрафа в размере 44,2 тыс. грн, с лишением права занимать государственные должности.

"В то же время суд освободил лицо от наказания в связи с истечением срока давности", - говорится в сообщении САП.

Украина
Верховная Рада
Слуга народу
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