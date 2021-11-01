"Слуги" заявили о победе своих кандидатов на довыборах в Раду на Черкащине и Херсонщине

Об этом сообщает сайт партии.

"На прошедших в воскресенье промежуточных выборах народных депутатов Украины, 31 октября, в двух одномандатных округах побеждают кандидаты от партии "Слуга народа": в округе № 184 (Херсонская область) – Сергей Козырь, в округе № 197 (Черкасская область) – Виталий Войцеховский", – говорится в сообщении.

По результатам предварительного подсчета голосов, проведенного штабом кандидата Войцеховского: обработано 100% бюллетеней, Виталий Войцеховский ("Слуга народа") - 50,79%, Владислав Голуб (самовыдвиженец) - 27,88%, Андрей Ильенко) – 10,12%.

Как известно, официальные результаты выборов должны быть установлены до 15 ноября.

Напомним, в воскресенье, 31 октября, в двух мажоритарных избирательных округах в Херсонской и Черкасской областях прошли внеочередные выборы в Верховную Раду, в Харькове выбирали нового городского голову.

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