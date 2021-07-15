"Слуги" собрали более 226 подписей под представлением на назначение Монастырского, - нардепка Кравчук

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает УНИАН .

Кравчук отметила, что собрано "более 226 подписей". По ее словам, никто не удержался.

Она добавила, что состоится заседание фракции "СН" и подписи будут переданы Шмыгалю, а он уже внесет в Раду представление об Монастырскому.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке.

Президент Владимир Зеленский предложил нардепа- "слугу" Дениса Монастырского на пост главы МВД.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Денис Монастырский согласился на предложение президента Зеленского стать кандидатом на пост главы МВД.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил , что за назначение Дениса Монастырского главой МВД будет более 300 голосов.

Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.