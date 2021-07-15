"Слуги" собрали более 226 подписей под представлением на назначение Монастырского, - нардепка Кравчук
Во фракции "Слуга народа" собрали более 226 подписей под представлением к премьеру Денису Шмыгалю по выдвижению кандидатуры Дениса Монастырского на пост главы МВД
Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает УНИАН .
Кравчук отметила, что собрано "более 226 подписей". По ее словам, никто не удержался.
Она добавила, что состоится заседание фракции "СН" и подписи будут переданы Шмыгалю, а он уже внесет в Раду представление об Монастырскому.
- Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке.
- Президент Владимир Зеленский предложил нардепа- "слугу" Дениса Монастырского на пост главы МВД.
- Народный депутат из фракции "Слуга народа" Денис Монастырский согласился на предложение президента Зеленского стать кандидатом на пост главы МВД.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил , что за назначение Дениса Монастырского главой МВД будет более 300 голосов.
- Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
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