"Слуги" проталкивают в повестку дня законопроект об изъятии земли и недвижимости без суда, - Павленко
Депутаты из фракции монобольшинства хотят узаконить изъятие земли и недвижимости у граждан Украины без решения суда
"Слуги проталкивают в повестку дня законопроект, позволяющий изымать землю и недвижимое имущество без решения суда – и не просто во время войны, но и 10 лет после ее завершения (№ 8225). Такой себе всплеск экспроприационной активности "слуг", затрагивающий права человека. Вопреки Конституции и законодательству, закону "О военном положении" и т.д.", - констатирует Павленко.
Что предусматривает законопроект №8225:
У граждан смогу изымать землю и расположенные на ней здания под строительство или реконструкцию объектов критической инфраструктуры первого и второго класса. К таковым относятся объекты, поломка которых чревата катастрофой национального или регионального масштаба.
Право на изъятие земли и недвижимости будет иметь правительство. Причем это право будет действовать до окончания военного положения и в течение 10 лет после него.
Владельцы недвижимости не смогут обжаловать ее изъятие в суде.
Хозяевам заплатят компенсацию, однако ее стоимость будет определять Кабмин, и обжаловать размер компенсации тоже не удастся. Компенсацию обязаны будут выплатить в течение месяца после принятия решения об изъятии земли.
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