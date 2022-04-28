"Слуги" приостановили членство в партии нардепа Ковалева и просят прокуратуру и СБУ расследовать обстоятельства его общения с оккупационными войсками

Об этом говорится в совместном заявлении политической партии "Слуга Народа" и фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины.

"Алексей Ковалев, народный депутат Украины, избранный в избирательном округе 186 (Херсонская область), в данный момент находится на временно захваченной территории. Судя по его интервью медиа - находится вполне добровольно. Он общается с российскими военными, которые не применяют по отношению к нему никаких действий, он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации, он, по его словам, осуществляет на временно захваченной территории деятельность по оказанию гуманитарной помощи, ое не посещает пленарные заседания Верховной Рады Украины, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты. Адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил", - говорится в заявлении.

"Слуги Народа" подозревают в поведении Алексея Ковалева совершение им государственной измены.

"Ведь во время полномасштабного вторжения России на временно захваченных территориях (в том числе в Херсонской области) оккупационные войска похищают действующих и бывших руководителей органов местного самоуправления, педагогов, художников, руководителей предприятий, проводят принудительную мобилизацию мужчин в оккупационные войска. С другой стороны, члены нашей партии, местные депутаты, избранные от партии, организуют митинги против оккупации, в поддержку сопротивления Украины, рискуя собственной жизнью и свободой", - говорится в заявлении.

"Слуги" пишут, что поведение Ковалева "несовместимо ни со званием народного депутата Украины, ни, тем более, с членством во фракции "Слуга Народа".

Поэтому политическая партия "Слуга Народа" и фракция партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины приняли совместное решение о приостановлении членства Алексея Ковалева во фракции и обратились к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с призывом возбудить соответствующее уголовное дело, в рамках которого тщательно и всесторонне расследовать все факты и обстоятельства пребывания Ковалева на временно захваченной территории и общения с оккупационными войсками.

Уже по выводам следствия партия и фракция примут политические решения по этому депутату.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что на задержании Виктора Медведчука все не закончится, и посоветовал пророссийским силам самостоятельно сдаваться в СБУ.

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