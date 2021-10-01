"Слуги" прибыли в Трускавец на "заседание монобольшинства с приглашенными коллегами"
Партия "Слуга народа" прибывает на общее собрание в Трускавец
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV Валерия Пашко.
Нардеп Алексей Жмеренцкий заявил, что ехал поездом. Также он добавил, что все путешествие оплачивают сами депутаты, поскольку "НАПК считает это поездкой на курорт, а не корпоративным собранием".
По его словам, встреча именно в Трускавце - это уже символ работы партии.
"Это новая точка отсчета, мы прошли два года, каждый комитет подготовил отчет о достижения, будут доклады глав комитетов и будет план на следующие 2 года", - сказал он.
Жмеренцкий заявил, что отставка спикера ВР Дмитрия Разумкова будет обсуждаться на заседании партии.
Нардеп Елизавета Богуцкая не сказала, будет ли голосовать за отставку Разумкова.
"Надо послушать аргументы сторон", - добавила она.
Богуцкая заявила, что глава фракции Давид Арахамия признал ошибку за то, что взял подписные листы за отставку главы Рады от всей фракции.
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