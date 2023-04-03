"Слуги" предлагают языковой "комфорт" времен Януковича
Как можно назвать народного депутата, предлагающего лишить украинцев права на обслуживание на украинском языке в собственной стране? Пособником врага? Полезным идиотом?
И должен ли такой депутат нести хотя бы политическую ответственность?
Это, к сожалению, отнюдь не абстрактные вопросы.
Потому что прямо сейчас член фракции "Слуга Народа" Георгий Мазурашу собирает подписи коллег под законопроектом об отмене базовой нормы закона о языке, которая гарантирует каждому предоставление услуг на украинском.
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При этом у Мазурашу хватает наглости назвать это "законопроектом о повышении комфортности обслуживания населения". Конечно, мы хорошо помним этот "комфорт" со времен Януковича с Азаровым и Кивалова с Колесниченко.
У Мазурашу хватает наглости назвать это "законопроектом о повышении комфортности обслуживания населения". Конечно, мы хорошо помним этот "комфорт" со времен Януковича с Азаровым и Кивалова с Колесниченко
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Нельзя относиться к таким украинофобским шагам, как к девиации отдельного депутата. Сам факт появления в парламенте подобных законопроектов ненормальный, дискредитирует украинскую власть и требует публичной оценки.
Прежде всего – со стороны монобольшинства, раз уж оно считает необходимым держать в своих рядах такого ценного кадра.
Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.
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