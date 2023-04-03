И должен ли такой депутат нести хотя бы политическую ответственность?

Это, к сожалению, отнюдь не абстрактные вопросы.

Потому что прямо сейчас член фракции "Слуга Народа" Георгий Мазурашу собирает подписи коллег под законопроектом об отмене базовой нормы закона о языке, которая гарантирует каждому предоставление услуг на украинском.

Читайте также: Отрицая поступки предшественников, мы обесцениваем свои

При этом у Мазурашу хватает наглости назвать это "законопроектом о повышении комфортности обслуживания населения". Конечно, мы хорошо помним этот "комфорт" со времен Януковича с Азаровым и Кивалова с Колесниченко.

У Мазурашу хватает наглости назвать это "законопроектом о повышении комфортности обслуживания населения". Конечно, мы хорошо помним этот "комфорт" со времен Януковича с Азаровым и Кивалова с Колесниченко

Читайте также: О пополнении "запасов" истории

Нельзя относиться к таким украинофобским шагам, как к девиации отдельного депутата. Сам факт появления в парламенте подобных законопроектов ненормальный, дискредитирует украинскую власть и требует публичной оценки.

Прежде всего – со стороны монобольшинства, раз уж оно считает необходимым держать в своих рядах такого ценного кадра.

Источник

Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.