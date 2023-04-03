Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение "Слуги" предлагают языковой "комфорт" времен Януковича
OPINION

"Слуги" предлагают языковой "комфорт" времен Януковича

Владимир Вятрович
3 апреля, 2023 понедельник
14:09
Мнение

Как можно назвать народного депутата, предлагающего лишить украинцев права на обслуживание на украинском языке в собственной стране? Пособником врага? Полезным идиотом?

И должен ли такой депутат нести хотя бы политическую ответственность?

Это, к сожалению, отнюдь не абстрактные вопросы.

Потому что прямо сейчас член фракции "Слуга Народа" Георгий Мазурашу собирает подписи коллег под законопроектом об отмене базовой нормы закона о языке, которая гарантирует каждому предоставление услуг на украинском.

Читайте также: Отрицая поступки предшественников, мы обесцениваем свои

При этом у Мазурашу хватает наглости назвать это "законопроектом о повышении комфортности обслуживания населения". Конечно, мы хорошо помним этот "комфорт" со времен Януковича с Азаровым и Кивалова с Колесниченко.

У Мазурашу хватает наглости назвать это "законопроектом о повышении комфортности обслуживания населения". Конечно, мы хорошо помним этот "комфорт" со времен Януковича с Азаровым и Кивалова с Колесниченко

Читайте также: О пополнении "запасов" истории

Нельзя относиться к таким украинофобским шагам, как к девиации отдельного депутата. Сам факт появления в парламенте подобных законопроектов ненормальный, дискредитирует украинскую власть и требует публичной оценки.

Прежде всего – со стороны монобольшинства, раз уж оно считает необходимым держать в своих рядах такого ценного кадра.

Источник

Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Украина
Верховная Рада
Виктор Янукович
Слуга народу
Читайте также:
Петро Порошенко
2 апреля, 2023 воскресенье
"Тайное оружие": военные прокомментировали мобильные бани, которые привез Порошенко с волонтерами
Путін
1 апреля, 2023 суббота
Два человека сейчас правят в России, - Пионтковский
Вадим Новинський
2 апреля, 2023 воскресенье
Новинский перебрался в Швейцарию, где проводит службу в церкви РПЦ, - СМИ
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.27
    Покупка 37.27
    Продажа 38.13
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 41.06
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
3 апреля
14:56
Кто такой Владлен Татарский? И почему это сигнал Пригожину
14:22
"Неприемлемо": Репортеры без границ призвали власть Украины как можно быстрее урегулировать ситуацию с отключением Еспресо, Прямого и 5 канала
14:21
Эксклюзив
Лукашенко
Лукашенко превратит миллионы белорусов в заложников, разместив в Беларуси тактическое ядерное оружие, - политолог Магда
14:19
ВСУ улучшили свое тактическое положение на Донецком направлении, – полковник Дмитрашковский
14:07
Зеленский прокомментировал гибель российского пропагандиста Татарского
13:59
McDonald's временно закрывает свои офисы в США и планирует объявить о сокращении работников, - WSJ
13:49
Хорватия предлагает лечение и реабилитацию раненым военнослужащим Украины
13:46
ЕС
Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры по вступлению Украины в ЕС, – журналист Йозвяк
13:25
Возможность подписывать документы в ЕС: украинцам предлагают воспользоваться бета-версией Дии
13:17
Япония пригласила главу Минцифры Федорова на саммит по цифровизации
13:04
Помогали ФСБ прослушивать жителей Донецка: "министру связи ДНР" и его заместителю объявили подозрения
13:01
Эксклюзив
Трамп рассчитывал на сценарий штурма Капитолия для суда Нью-Йорка, но не нашел спонсоров, - эксперт-международник Краев
13:01
Зеленский о годовщине освобождения Черниговщины: "Ответственность оккупанта должна быть полноценной"
12:53
Жаловался, что сын чувствует себя украинцем: у священника УПЦ МП на въезде в Киев обнаружили пророссийскую переписку
12:43
В Японии скончался лауреат премий "Оскар" и "Грэмми" композитор Рюити Сакамото
12:36
Обновлено
Зеленский посетит Польшу 5 апреля
12:20
В течение трех дней марта в Киеве зафиксировали шесть температурных рекордов, - наблюдение
12:17
В пятиэтажке Кривого Рога взорвался газ: пострадали 10 человек, в том числе 1 ребенок
12:14
OPINION
Виталий Портников
Конец эпохи Джукановича
12:05
У Зеленского прогнозируют, что экономика Украины выйдет на довоенный уровень через два года после победы
12:01
OPINION
К адептам официальной "еслибылогии"
12:01
Маляр опровергла вражеский фейк о темниках для украинских СМИ по поводу освещения ситуации в Бахмуте
11:47
Обвиняемый в военных преступлениях экс-президент Косово Тачи заявил о невиновности в суде в Гааге
11:41
Обновлено
Во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль коллаборанта Зубарева, - Федоров
11:39
Эксклюзив
F-16
Даже 20-30 самолетов F-16 дали бы нам полное преимущество в воздухе, – военный аналитик Гетьман
11:31
Дональд Трамп
Трамп прилетит на суд в Нью-Йорк: полиция возводит баррикады, ожидаются протесты
11:13
Преимущественно холодно и с осадками: Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине на Вербную неделю
11:02
Кулеба примет участие в заседании Комиссии Украина – НАТО. Это первое собрание на уровне глав МИД с участием Украины с 2017 года
10:54
Корректировала огонь по больницам и общежитиям в Краматорске: СБУ задержала коллаборантку
10:52
Нефть дорожает из-за сокращения добычи ОПЕК+
10:43
У Дуды заявили о прибытии в Украину нескольких польских истребителей МиГ-29
10:31
ЮНИСЕФ доставил в Украину партию комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи
10:16
Из-за непогоды обесточена часть Киевской и Одесской областей
10:12
Генсек Совета Европы и вице-канцлер Германии прибыли в Украину
10:05
Инфографика
курс доллара
Курс валют в Украине на 3 апреля: цена доллара, евро, злотого
10:01
OPINION
Избиение в Хмельницком: народ не хочет слушать, что говорят в УПЦ-МП
09:59
Михаил Федоров
"Это невозможно сделать": Федоров об информации о вручении повесток в мессенджерах
09:58
Минобороны России пытается восстановить репутацию бригады, которая стала синонимом неудач в Украине, - британская разведка
09:48
Эксклюзив
Контрнаступление ВСУ уже идет на отдельных направлениях, - Згурец
09:28
За сутки враг выпустил 131 снаряд по Херсонской области: погиб мирный житель
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV