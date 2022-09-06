"Слуги" предлагают узаконить цензуру на телеканале "Рада", – Ирина Геращенко
Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко утверждает, что в парламентском монобольшинстве решили узаконить цензуру на телеканале "Рада" и не освещать деятельность ВРУ
Ирина Геращенко обнародовала проект постановления "об освещении" деятельности Верховной Рады авторства депутата-"слуги" Божкова.
"Кто такой депутат Божков? Не знаете? И я без понятия. Этот человек ни разу не выступил с трибуны ВР, не защитил ни одного законопроекта, его никто не знает. Поэтому Божкову выпала сомнительная миссия подписать дерьмо, которое отказались под своим именем вносить другие" слуги", – пишет Геращенко.
Ирина Геращенко отмечает: в монобольшинстве решили узаконить цензуру на телеканале "Рада".
"Он предлагает узаконить цензуру на телеканале "Рада" и передачу его в лизинг ОП и министерству цензуры. Как правило, каждую сессию парламент голосует постановление об освещении своей деятельности. Вносит ее глава ВР. Но сейчас имеем самое зависимое от начальников и безвольное руководство, которое и пачкаться не хочет, и не в состоянии защитить субъектность парламента", – констатирует Ирина Геращенко.
Сопредседатель фракции "Европейской солидарности" отмечает, что постановлением об освещении деятельности Верховной Рады предлагается НЕ ОСВЕЩАТЬ деятельность парламента. При этом на финансирование канала "Рада" уходит 500 млн грн.
"Уже месяц в парламенте лежит постановление авторства "Европейская Солидарность" и представителей других фракций о трансляции в записи в слоте телеканала "Рада" марафона пленарных заседаний. Его в зал не выносят. Это зачатки диктатуры", - резюмирует Ирина Геращенко.
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