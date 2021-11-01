"Слуги" поддержали кандидатуру Резникова на должность министра обороны, а Верещук - на главу Минреинтеграции

Об этом сообщила спикер "Слуги Народа" Юлия Палийчук.



"Народные депутаты от "Слуги Народа" на заседании фракции поддержали решение президента Украины Владимира Зеленского о выдвижении кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны Украины", - написала Палийчук в Telegram.



Также она добавила, что фракция поддержала выдвижение Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.







Эти решения принимались на заседании 1 ноября.

Напомним, Фракция "Слуга Народа" назначила народного депутата Андрея Мотовиловца первым замглавы фракции.