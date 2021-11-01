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"Слуги" поддержали кандидатуру Резникова на должность министра обороны, а Верещук - на главу Минреинтеграции

1 ноября, 2021 понедельник
21:32
Общество Алексей Резников

Фракция "Слуга Народа" поддержала кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны Украины, а также выдвижение Ирины Верещук на должность министра по реинтеграции временно оккупированных территорий

Об этом сообщила спикер "Слуги Народа" Юлия Палийчук.

"Народные депутаты от "Слуги Народа" на заседании фракции поддержали решение президента Украины Владимира Зеленского о выдвижении кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны Украины", - написала Палийчук в Telegram.

Также она добавила, что фракция поддержала выдвижение Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Эти решения принимались на заседании 1 ноября.

  • Напомним, Фракция "Слуга Народа" назначила народного депутата Андрея Мотовиловца первым замглавы фракции.
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