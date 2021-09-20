"Слуги" перенесли заседание ВСК по "вагнергейту" и затягивают расследование по указанию ОПУ, - Бутусов
"Слуги народа" прервали заседание ВСК по "вагнергейту", во время которого экс-глава ГУР Василий Бурба давал показания насчет указания перенести спецоперацию
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.
"Слуги народа" прервали заседание следственной комиссии Верховной Рады по "вагнергейту" и перенесли заседание в четвертый раз. Никаких объяснений ", - написал он.
Журналист отметил, что сегодня, 20 сентября, экс-глава ГУР Василий Бурба давал показания следственной комиссии на заседании, которое началось в 9:00.
"Однако, как утверждают наши источники на заседании комиссии, как только Бурба начал давать показания о том, кто и при каких обстоятельствах дал команду перенести спецоперацию, председатель комиссии Марьяна Безуглая заявила о перерыве. А в конце перерыва внезапно заявила о переносе заседания" , - отметил Бутусов.
По его словам, причины переноса заседания не озвучили.
"Сегодня заседание не будет продолжено, хотя к концу рабочего дня у депутатов достаточно времени, чтобы дослушать Бурбу полностью. Очевидно, расследование снова затягивают по указанию Офиса президента. Заседание продолжат завтра, судя по словам председателя комиссии. Посмотрим. В очередной раз планы внезапно меняются. прошло 13 месяцев, а следственная комиссия до сих пор не заслушала всех участников спецоперации и участников совещания в кабинете президента Зеленского ", - добавил Бутусов.
- Напомним, ранее Безуглая заявила , что подготовка задержания вагнеровцев не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.
- Также, по ее словам, парламентская ВСК по "вагнергейту" не будет вызывать Зеленского на заседание, потому что он лицо неприкосновенное.
- Народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко заявил , что во время заседания временной следственной комиссии ВР, которая расследует "вагнергейт", были озвучены новые факты об оперативных мероприятиях и прозвучали новые фамилии.
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