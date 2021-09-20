"Слуги" перенесли заседание ВСК по "вагнергейту" и затягивают расследование по указанию ОПУ, - Бутусов

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Слуги народа" прервали заседание следственной комиссии Верховной Рады по "вагнергейту" и перенесли заседание в четвертый раз. Никаких объяснений ", - написал он.

Журналист отметил, что сегодня, 20 сентября, экс-глава ГУР Василий Бурба давал показания следственной комиссии на заседании, которое началось в 9:00.

"Однако, как утверждают наши источники на заседании комиссии, как только Бурба начал давать показания о том, кто и при каких обстоятельствах дал команду перенести спецоперацию, председатель комиссии Марьяна Безуглая заявила о перерыве. А в конце перерыва внезапно заявила о переносе заседания" , - отметил Бутусов.

По его словам, причины переноса заседания не озвучили.

"Сегодня заседание не будет продолжено, хотя к концу рабочего дня у депутатов достаточно времени, чтобы дослушать Бурбу полностью. Очевидно, расследование снова затягивают по указанию Офиса президента. Заседание продолжат завтра, судя по словам председателя комиссии. Посмотрим. В очередной раз планы внезапно меняются. прошло 13 месяцев, а следственная комиссия до сих пор не заслушала всех участников спецоперации и участников совещания в кабинете президента Зеленского ", - добавил Бутусов.



Напомним, ранее Безуглая заявила , что подготовка задержания вагнеровцев не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.

Также, по ее словам, парламентская ВСК по "вагнергейту" не будет вызывать Зеленского на заседание, потому что он лицо неприкосновенное.

Народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко заявил , что во время заседания временной следственной комиссии ВР, которая расследует "вагнергейт", были озвучены новые факты об оперативных мероприятиях и прозвучали новые фамилии.