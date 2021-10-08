"Слуги" обсудят кадровые изменения в правительстве 18 октября, - Арахамия

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .



"По министрам мы будем определяться 18 октября, у нас будет фракция", - цитирует агентство слова главы фракции Давида Арахамия.



Вместе с тем Арахамия не исключил участие в предстоящем заседании фракции и президента Украины Владимира Зеленского.



По его словам, на заседании также ожидается участие и потенциальных кандидатов на должности министров.



Отмечается, что Арахамия не стал уточнять, о замене каких именно министров идет речь.

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