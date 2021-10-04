"Слуги" не пойдут на встречу с Разумковым, - Кравчук

Об этом заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, сообщает Украина 24.

"У нас не будет заседание фракции - ни отдельно, ни вместе с Разумковым. Если у кого-то возникнут персональные желание спросить, может быть, кто-то это сделает, но это точно не будет заседание фракции, и это уже не изменит весь процесс. Утром будут переданы подписные листы, которые были собраны, это около 200 человек из нашей фракции. И это произойдет, мы должны говорить реалистично ", - сказала она.

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