"Слуги" не пойдут на встречу с Разумковым, - Кравчук
Нардепы "Слуги народа" не пойдут на встречу с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, которую тот предложил провести 4 октября
Об этом заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, сообщает Украина 24.
"У нас не будет заседание фракции - ни отдельно, ни вместе с Разумковым. Если у кого-то возникнут персональные желание спросить, может быть, кто-то это сделает, но это точно не будет заседание фракции, и это уже не изменит весь процесс. Утром будут переданы подписные листы, которые были собраны, это около 200 человек из нашей фракции. И это произойдет, мы должны говорить реалистично ", - сказала она.
- Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
- Впоследствии, в Раде подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.
- Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что увольнения и назначение нового спикера ВР вместо Дмитрия Разумкова парламент рассмотрит не раньше среды, 6 октября .
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