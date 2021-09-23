"Слуги" не хотят заслушать Бурбо о вагнергейте и не желают, чтобы украинцы узнали, что произошло, - Бутусов
Журналист Юрий Бутусов заявил, что участники временной следственной комиссии (ВСК) по вагнергейту не хотят заслушать ключевого свидетеля дела - экс-начальника Главного управления разведки Василия Бурбо
Об этом Бутусов написал в Facebook.
"Сегодня заседание следственной комиссии по вагнергейту перенесено в шестой раз - на 24 сентября. Комиссия никак не может выделить время, чтобы заслушать ключевого свидетеля дела - бывшего начальника Главного управления разведки Василия Бурбо. Слуги не хотят услышать его показания, не хотят узнать, что произошло. Не хотят, чтобы об этом узнали украинские граждане ", - написал Бутусов.
Он считает, что речь идет об одном из ключевых вопросов национальной безопасности - возможной измене в Офисе президента.
"Этот предатель мог организовать и покушение, и другие преступления. Но расследование переносят и переносят," слуги "не спешат", - написал журналист.
По словам Бутусова, члены ВСК пытаются не провести прозрачное расследование а, наоборот, скрыть информацию.
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