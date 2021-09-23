"Слуги" не хотят заслушать Бурбо о вагнергейте и не желают, чтобы украинцы узнали, что произошло, - Бутусов

Об этом Бутусов написал в Facebook.

"Сегодня заседание следственной комиссии по вагнергейту перенесено в шестой раз - на 24 сентября. Комиссия никак не может выделить время, чтобы заслушать ключевого свидетеля дела - бывшего начальника Главного управления разведки Василия Бурбо. Слуги не хотят услышать его показания, не хотят узнать, что произошло. Не хотят, чтобы об этом узнали украинские граждане ", - написал Бутусов.



Он считает, что речь идет об одном из ключевых вопросов национальной безопасности - возможной измене в Офисе президента.

"Этот предатель мог организовать и покушение, и другие преступления. Но расследование переносят и переносят," слуги "не спешат", - написал журналист.

По словам Бутусова, члены ВСК пытаются не провести прозрачное расследование а, наоборот, скрыть информацию.

Напомним, ранее глава ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая заявила , что подготовка задержания "вагнеровцев» не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.

Также по ее словам, парламентская ВСК по "вагнергейту" не будет вызывать Зеленского на заседание, потому что он лицо неприкосновенное.

Народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко заявил , что во время заседания временной следственной комиссии ВР, которая расследует вагнергейт, были озвучены новые факты о оперативные мероприятия и прозвучали новые фамилии.