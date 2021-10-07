"Слуги народа" выдвинули на голову Рады Стефанчука
Фракция политической партии "Слуга народа" провела заседание, на котором обсудил кадровые назначения в руководстве парламента. Руслан Стефанчук получил большинством голосов за выдвижение на должность головы Верховной Рады
Об этом сообщила пресс-секретарь "слуг" Юлия Палийчук.
"Фракция политической партии" Слуга народа "провела заседание, на котором обсудил кадровые назначения в руководстве парламента. Большинством голосов народных депутатов на должность головы Верховной Рады Украины от монобильшости делегировано Руслану Стефанчуку", - сообщила она.
В свою очередь, на должность первого заместителя председателя парламента принято решение делегировать председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко.
- Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.
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